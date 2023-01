NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Gennaio 2023

Sanremo 2023

Secondo le indiscrezioni, Giulia Salemi potrebbe arrivare al Festival di Sanremo 2023 come ospite: ecco in che ruolo.

Il gossip su Giulia Salemi al Festival

Sono ormai anni che Giulia Salemi è nel cuore del grande pubblico. A oggi la nota influencer è una dei nomi più amati del web, e sono in molti a supportarla e sostenerla passo dopo passo. Al momento come ben sappiamo l’ex Vippona è nel cast del Grande Fratello Vip 7, dove si occupa di curare la parte social, ruolo che le si addice alla perfezione. In queste ore però è emersa un’indiscrezione che coinvolge la Salemi e che sta già facendo il giro del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto riporta il settimanale Diva e Donna, sembrerebbe che Giulia possa arrivare al Festival di Sanremo 2023, come ospite della kermesse musicale, che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio. Pare infatti, sempre stando ai gossip che sono trapelati, che Amadeus abbia deciso di coinvolgere l’influencer e che la vorrebbe sul palco dell’Ariston.

Ma quale sarebbe il ruolo di Giulia Salemi a Sanremo 2023? La rivista ha risposto anche a questo. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che il conduttore e direttore artistico del Festival voglia avere l’ex Vippona per sensibilizzare il pubblico sulla tematica della condizione della donna in Iran. Come è ben noto negli ultimi mesi proprio Giulia è scesa in prima linea per sostenere e supportare questa importantissima causa, e adesso potrebbe addirittura arrivare all’Ariston per gettare ulteriore luce su questo delicato argomento. Ma non solo. Pare che al fianco della Salemi possa esserci anche l’attrice Maya Sansa, e che le trattative siano ancora in corso.

Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni, e non c’è ancora nessuna conferma in merito all’arrivo di Giulia a Sanremo 2023. Senza dubbio però in molti sarebbero più che entusiasti di ritrovare l’influencer sul palco dell’Ariston, per di più per un’importante causa. Cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo.