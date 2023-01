NEWS

Nicolò Figini | 18 Gennaio 2023

Sanremo 2023

L’opinione di Costanzo su Chiara Ferragni a Sanremo

Come sappiamo Chiara Ferragni sarà una delle co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Amadeus l’ha scelta per stare accanto a lui sul palco dell’Ariston durante la prima e l’ultima serata della kermesse musicale. L’influencer, in seguito, ha dichiarato che il cachet che otterrà tramite questa esperienza sarà devoluto in beneficienza:

“Sono fiera di annunciare che ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione al Festival di Sanremo all’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza). In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne. Per questo ho scelto di supportare D.i.Re, un’associazione italiana che gestisce oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia. Potete farlo anche voi andando sul loro sito e donando“.

Di recente molti personaggi famosi hanno espresso la propria opinione in merito al gesto di Chiara Ferragni. Tra questi, per esempio, Sonia Bruganelli. L’opinionista del GF Vip ha affermato che per lei determinati gesti si fanno in silenzio, senza attirare l’attenzione su di sé come invece avrebbe fatto l’imprenditrice digitale. In queste ore, come riporta anche il sito Gossip e TV, anche Maurizio Costanzo ha detto la sua, lanciandole una stoccata:

“Indubbiamente è una battaglia giusta, giustissima. E serve anche a risolvere il problema vero della Ferragni, e cioè che deve trovare un modo per giustificare la sua presenza a Sanremo. E questo è un modo elegante per farlo…“

Voi che cosa ne pensate della presenza di Chiara Ferragni a Sanremo?