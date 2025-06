Incidente per Giulia Salemi a The Cage

Giulia Salemi è stata travolta da un concorrente durante l’ultima puntata di The Cage, scontro che l’ha portata al pronto soccorso per un controllo al ginocchio.

Giulia Salemi è stata più protagonista del solito nel corso della puntata di The Cage andata in onda ieri sera. Uno dei momenti più commentati e sorprendenti ha, infatti, visto l’influencer vittima di un piccolo incidente.

Giulia, nel suo ruolo di co-conduttrice accanto ad Amadeus, è stata infatti travolta da un concorrente mentre questi correva per attraversare le porte della cosiddetta “gabbia” prima che si richiudessero con il bottino appena conquistato: una casetta per gatti.

Nel trambusto della scena, Giulia è stata colpita in pieno dal partecipante in corsa e ha riportato una botta al ginocchio. Amadeus ha esclamato sul momento: “Mi avete ucciso la Salemi!”, cercando anche di sdrammatizzare l’accaduto.

Che non si dica che Giulia Salemi non ci metta anima e corpo in tutto quello che fa… per poco non ci rimetteva il ginocchio! 🙈😅😂

Scherzi a parte, ad ogni puntata mi convinco sempre più che questo programma esalti tutti i suoi punti di forza! Brava brava brava 👏❤️#TheCage pic.twitter.com/kTbut8Z9r3 — PrelemiChannel (@lesclerate2) June 19, 2025

Il concorrente, resosi immediatamente conto di quanto successo, si è immediatamente scusato con l’influencer, che nonostante il dolore ha proseguito la puntata con grande professionalità.

A confermare l’infortunio è stata la stessa Giulia Salemi, che su Instagram, durante la messa in onda, ha condiviso sia il video del momento dell’impatto, sia una foto scattata in ospedale. Nell’immagine si vede la conduttrice seduta su una sedia a rotelle. “Ecco perché mi avevate visto con il ghiaccio per giorni”, ha spiegato nelle sue storie.

Poco prima della puntata, Giulia aveva anticipato qualcosa su X (ex Twitter), scrivendo: “Questa puntata di The Cage ha un finale scoppiettante. Invito a vederla perché il mio ginocchio sarà protagonista.” Fortunatamente, l’infortunio si è rivelato non grave.