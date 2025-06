Scoppia una battaglia legale tra Chiara Ferragni e l’ex partner Safilo. L’azienda chiede 5,9 milioni di danni all’imprenditrice, che risponde con una controcausa da 3,65 milioni.

Cosa sta accadendo tra Chiara Ferragni e Safilo

L’ultimo anno e mezzo non è stato di certo semplice per Chiara Ferragni. Oltre a dover affrontare una dolorosa separazione da Fedez, l’imprenditrice digitale ha dovuto fare i conti con le conseguenze del pandoro gate, che hanno rischiato di travolgerla. Nonostante negli ultimi mesi l’influencer abbia ripreso in mano il controllo delle sue società, in queste ore è emersa una notizia che non è passata inosservata.

Come rivela Radiocor, pare che la Ferragni sia finita in tribunale, per via di una causa milionaria con l’ex partner Safilo. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è accaduto. Siamo nel dicembre del 2023 quando, una manciata di ore dopo lo scoppio del caso del pandoro, l’azienda di occhialeria decide bruscamente di interrompere la collaborazione con l’imprenditrice digitale. A quel punto Safilo cita Fenice srl, che gestisce il marchio dell’influencer, chiedendo un risarcimento di 5,9 milioni di euro per “violazione di accordi contrattuali”. L’azienda sostiene infatti che il caso abbia compromesso la reputazione del brand, causando una perdita non indifferente.

A quel punto è arrivata la replica di Chiara Ferragni. Fenice ha infatti dato il via a una controcausa, chiedendo “un risarcimento per mancato incasso di royalties e danno d’immagine, per complessivi 3,65 milioni di euro”. A stabilire come finirà la vicenda saranno ovviamente i giudici e nelle prossime settimane si attende il verdetto definitivo.

L’imprenditrice digitale nel mentre continua a concentrarsi sulla sua carriera e negli ultimi mesi ha apportato importanti cambiamenti all’interno delle sue società. La speranza è che poco a poco si torni alla normalità e che presto questo difficile momento sia solo un lontano ricordo.