Nelle ultime ore in rete è esploso un gossip che coinvolge la vita privata di un naufrago dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. Ecco di cosa si tratta e cosa sta accadendo.

Un naufrago de L’Isola dei Famosi al centro del gossip

Mancano ormai pochi giorni alla finale de L’Isola dei Famosi. L’ultima puntata di questa edizione del reality show di Canale 5 andrà infatti in onda il prossimo 2 luglio e proprio nel corso della diretta scopriremo chi sarà a vincere la trasmissione. In Honduras nel mentre le tensioni tra alcuni naufraghi sono sempre più alte e non mancano scontri e discussioni tra i concorrenti, che iniziano a essere sempre più allo stremo delle forze. Lunedì sera intanto ci sarà un nuovo appuntamento con l’Isola e durante la puntata non mancheranno tanti altri colpi di scena.

In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore in rete è esploso un gossip che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Il pettegolezzo coinvolge in particolare un naufrago e la sua vita privata. Ma andiamo dunque a scoprire di cosa si tratta e quello che sta accadendo.

Stando a quanto fa sapere Grazia Sambruna, sembrerebbe che uno dei protagonisti di questa edizione de L’Isola dei Famosi che si professa monogamo, sarebbe in realtà in coppia aperta con la sua compagna. La giornalista tuttavia non ha fatto il nome del naufrago protagonista di questo pettegolezzo e a quel punto in rete gli utenti si sono scatenati per cercare di capirne qualcosa in più.

Nel mentre i concorrenti stanno dando il massimo per cercare di arrivare in finale e portare a termine il loro percorso. Ma cosa accadrà in queste ultime puntate e chi sarà a vincere il reality show condotto da Veronica Gentili? Non resta che attendere per scoprirlo.