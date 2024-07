Che guaio per Giulia Salemi a Formentera! Il suo vestito si è impigliato nella ruota della moto e lei si è disperata

Piccolo guaio per Giulia Salemi. Mentre si trovava in moto con il suo fidanzato, il vestito le si è impigliato nella ruota della moto. Tempestivamente è riuscita a scendere dal mezzo. Ma come sarà finita con l’abito?

Giulia Salemi, il vestito resta impigliato nella ruota della moto

Non solo il furto a Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, un’altra influencer ha vissuto una disavventura… ma con il motorino! Parliamo di Giulia Salemi stavolta, che per queste vacanze, tra le tante mete turistiche da visitare con il fidanzato Pierpaolo Pretelli, ha scelto Formentera.

Sui social presenti diversi contenuti che testimoniano appunto il loro viaggio, ma Giulia Salemi ha per l’appunto raccontato anche il guaio che ha combinato. Per uscire ha indossato un abito e poco dopo si è accomodata a bordo del motorino guidato da Pierpaolo Pretelli. Sicuramente non è indicatissimo indossare un vestito lungo se si prende un mezzo del genere, ma l’influencer non deve averci badato a questo particolare.

Poco dopo però il disastro. Parte del vestito è rimasto incastrato nella ruota del motorino. Giulia Salemi si è resa in conto per tempo e ha chiesto al suo fidanzato di fermarsi o sarebbe potuta andare molto peggio. L’ex inviata social del Grande Fratello ha condiviso nelle storie Instagram e su TikTok il fatto e l’ha raccontato in maniera simpatica: “POV: quando si incastra i vestito nel motorino”.

Ad accompagnare le immagini anche questa didascalia: “Metto questo video così sapete cosa non mettere sul motorino. Se non ce ne fossimo accorti subito chissà che caduta avrei fatto”, ha scritto Giulia Salemi che si è mostrata disperata come potete ven vedere dal filmato sottostante.

Tutto è ben quel che finisce bene però! Giulia Salemi con l’aiuto del fidanzato Pierpaolo Pretelli è riuscita a risolvere il problema che si era creato e ci ha poi scherzato sui suoi social, per sdrammatizzare.