A finire al centro delle critiche sui social in queste ore è stata nientemeno che Giulia Stabile. Ma cosa è accaduto e perché la vincitrice di Amici 20 è finita nel mirino degli utenti? Facciamo un passo indietro e scopriamolo. Come sappiamo ieri sera su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show. Il talent di Carlo Conti ha ottenuto come sempre un successo incredibile e durante la serata a esibirsi è stato anche Pierpaolo Pretelli che fa parte del cast di concorrenti. L’ex Velino così dopo aver vestito i panni di Ricky Martin, ieri sera ha imitato Sangiovanni, artista del momento. Il modello ha così cantato la hit Malibu, che ci ha fatto ballare e cantare per tutta l’estate. Proprio poco prima della performance lo stesso Sangio ha inviato un videomessaggio a Pierpaolo, facendogli un grande in bocca al lupo. Queste le parole del rapper:

“Ciao Carlo. Un grandissimo in bocca al lupo a Pierpaolo che stasera dovrà imitare me. Divertiti, spacca, io ti guardo. In bocca al lupo”.

L’esibizione di Pierpaolo Pretelli ha naturalmente fatto il giro del web e inaspettatamente a dire la sua sulla performance dell’ex gieffino è stata anche la stessa Giulia Stabile. La ballerina ha infatti commentato con una faccina che esprimeva perplessità un post social della pagina Righetto, ma a quel punto è partita la polemica. I fan dei Prelemi hanno infatti iniziato ad attaccare duramente la fidanzata di Sangiovanni, che è stata così costretta a eliminare il commento!

Naturalmente l'accaduto non è passato inosservato, e in molti si chiedono se nelle prossime ore la Stabile tornerà sull'accaduto.