Poco meno di 48 ore fa, Giulia Stabile è stata eletta vincitrice di Amici 20. Fin dal primo giorno la giovane ballerina è entrata nel cuore del pubblico, venendo sostenuta da migliaia di fan. La sua simpatia e la sua risata contagiosa hanno conquistato il web, e il suo talento ha lasciato senza fiato i professori, i giudici e anche i telespettatori. Tuttavia come qualcuno saprà Giulia non ha avuto un’infanzia serena. La Stabile ha infatti subito del bullismo, che le ha causato una serie di insicurezze che a poco a poco all’interno della scuola di Amici ha cercato di superare. Adesso a svelare altri retroscena sul difficile passato della ballerina è stata Flaminia Buccellato, fondatrice e direttrice dell’Accademia Buccellato-Rossi, che da ben 15 anni è l’insegnante di danza di Giulia. Ecco cosa dichiara la maestra all’Adnkrons:

Ma non solo. Successivamente l’insegnante di Giulia Stabile ha ammesso di aver ricevuto una chiamata dalla ballerina dopo la vittoria ad Amici 20:

“Dopo la madre, Giulia mi ha chiamato. ‘Direttrice non capisco ancora cosa è successo, ma voglio ritornare a studiare’. Perché Giulia è una stakanovista. Riesce a stare in sala anche 6-7 ore. Persona solare, empatica, ha avuto molti problemi da bambina. Dicevano fosse brutta, non particolarmente intelligente, la sua voce l’ho sentita per la prima volta a 13 anni. Si chiudeva in sé anche in sala, sempre in fondo, insicura, timorosa di apparire. Giulia era solo molto, molto sensibile e molto artista. Bisogna capirla, entrare nel suo mondo. È quello che ho fatto in tutti questi anni. Le ho dato fiducia come insegnante. La sua determinazione, poi, la sua dedizione hanno fatto il resto, l’amore per la danza l’ha salvata”.