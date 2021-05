Giulia parla del primo incontro con Sangiovanni e racconta come è avvenuto il loro primo bacio

1 Il primo incontro tra Giulia Stabile e Sangiovanni

Vincitrice di Amici 20, la ballerina Giulia Stabile si sta godendo questo grande traguardo che lei stessa sa essere solo l’inizio di qualcosa. Sui social stanotte ha ringraziato tutti i suoi fan, le persone che l’hanno sempre sostenuta e ovviamente il fidanzato Sangiovanni, a cui ha dedicato la vittoria.

Il giorno successivo alla Finale ha rilasciato moltissime interviste, tutte riguardanti la sua esperienza ad Amici, il suo passato difficilissimo e quello che ha intenzione di fare in futuro. Parlando con Luca Dondoni per il quotidiano La Stampa, ha raccontato un aneddoto riguardante proprio il programma e in particolare il rapporto con Sangiovanni. Le è stato infatti chiesto come sia sbocciato l’amore con lui. E Giulia ha rivelato il famoso “colpo di fulmine” avvenuto subito e di cui aveva parlato un po’ a metà in un daytime con Maria De Filippi.

Sono sempre stata impegnata con la danza e ho una mamma e un papà che mi seguono molto. Però qua dentro, anche se siamo tanto diversi, tra me e Sangio tante cose ci hanno avvicinato. Lui è maturo dal punto di vista umano e anche da quello artistico, mentre io sono immatura e bambina nella vita ma determinata nell’arte. Ci siamo riconosciuti. Lo avevo notato ai casting, il cappello calato ma, dalla mascherina si vedevano gli occhi, belli, celesti. Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più.

Poi Giulia Satabile ha parlato anche del primo bacio, che il pubblico ha visto in un daytime a inizio anno. Ma da cosa è nato tutto? Complici le feste di Natale…