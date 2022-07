1 Il ritorno di Giulia Stabile

Dopo aver vinto Amici 20 lo scorso anno, la carriera di Giulia Stabile ha spiccato il volo. Come sappiamo infatti attualmente la ballerina è nel corpo dei professionisti del talent show di Maria De Filippi, e anche a settembre dovrebbe tornare a coprire il suo ruolo. Ma non solo. Lo scorso autunno abbiamo visto Giulia anche al fianco di Belen Rodriguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara alla conduzione di Tú sí que vales! La nuova edizione come sappiamo tornerà su Canale 5 a settembre e proprio in questi giorni sono iniziate le registrazioni delle nuove puntate. Qualche settimana fa però alcune indiscrezioni vedevano proprio la Stabile fuori dal programma. Stando a quanto svelato da Amedeo Venza infatti a prendere il posto della ballerina sarebbe dovuto essere Albe. Questo quanto si leggeva in merito:

“Martin, Alessio, Teo e Belen verso nuove mete. In arrivo il cantante dell’ultima edizione di Amici. Il ragazzo da quanto si apprendere non avrebbe ricevuto nessuna proposta importante nel campo musicale. Così si è pensato a un ruolo per lui all’interno del programma di talenti vari“.

Il pettegolezzo tuttavia non è risultato essere veritiero e in queste ore è giunta la conferma che tutti stavano aspettando. Giulia Stabile infatti ritorna alla conduzione della nuova edizione di Tú sí que vales! Sui social la ballerina si è mostrata in studio durante le registrazioni della trasmissione insieme ai suoi colleghi, segno dunque che a partire da settembre la ritroveremo all’interno del programma.

In questi giorni intanto proprio la Stabile ha rilasciato una lunga intervista, durante la quale ha parlato dei suoi progetti futuri. Andiamo a rivedere le parole della vincitrice di Amici 20.