Giulia Stabile accusata di aver negato il saluto a un fan, lei replica: “Invenzioni”

Debora Parigi | 29 Luglio 2023

La replica di Giulia Stabile alle accuse di non aver salutato un fan

Nella giornata di oggi Giulia Stabile è stata coinvolta in un gossip riguardante il fatto che possa avere un flirt con il cantante Wax. Ma in una segnalazione di loro due avvistati insieme a Como è stata rivolta anche un’accusa alla ballerina. E cioè quella di essersela tirata e non aver salutato un fan, un bambino per la precisione.

A Deianira Marzano un’utente ha infatti scritto: “Appena visti Wax e Giulia a Como. Il mio compagno e il bambino hanno riconosciuto lei e Wax si è messo a ridacchiare facendo finta negando di essere loro. Forse dovrebbero ringraziare chi li riconosce e desidera parlarci perché fra poco non se li ca**erà nessuno, cosa che accadrà molto presto se sono così cafoni. Da Giulia non ce lo aspettavamo”.

Premesso che siamo sempre stati molto dubbiosi su questo mancato saluto da parte della ballerina nei confronti di un fan, ora è arrivata la smentita proprio dalla stessa Giulia Stabile. Sul suo profilo Twitter (e poi ha condiviso tutto anche nelle storie del suo Instagram) è intervenuta sulla vicenda. Ha infatti scritto:

“Mi dispiace leggere di aver negato il saluto a qualcuno. Chi mi ha conosciuta sa che mi fermo sempre nonostante ‘gli impegni’ (come magari è successo a Desenzano o come quando sono insieme ad amici), ci tengo a dedicare il ‘giusto’ tempo a tutti voi. Spero di non dover più leggere invenzioni simili. Ci tenevo a precisarlo perché, nonostante io legga molte cavolate sul mio conto, sapete quanto tenga a rispettare chi mi sostiene e chi rende tutto questo possibile”.

Abbiamo avuto anche noi modo di conoscere e vedere da vicino Giulia. L’abbiamo vista approcciarsi ai fan ed è sempre stata molto gentile e disponibile, anche quando era impegnata o stanca per il duro lavoro. Una persona brava gentile ed educata come lei è davvero rara.