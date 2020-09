1 GF Vip: spunta un retroscena sul ‘no’ dell’attore Giulio Berruti. Ecco perché il fidanzato di Maria Elena Boschi avrebbe rifiutato

La quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ancora non è iniziata, ma in questi giorni non ci siamo fatti mancare qualche retroscena. Svelato il ricco cast del reality che varcherà la Porta Rossa, spunta fuori qualche astio tra i concorrenti del programma e non solo. Un aneddoto in particolare riguarda l’attore Giulio Berruti. Come ammesso dallo stesso conduttore, infatti, sia l’attore che Andrea Iannone hanno rinunciato all’ultimo per motivi differenti.

Dei ‘no’ che senza dubbio pesano, ma che comunque il direttore di Chi ha accettato. Due nomi saltati all’ultimo per il GF Vip 5, che chissà non possano essere arruolati in futuro. Se Andrea Iannone ha fatto un passo indietro a causa della sentenza disciplinare prevista per il 15 ottobre, Giulio Berruti, invece avrebbe rinunciato per motivi lavorativi. Almeno questo è ciò che ha raccontato Signorini attraversi il suo settimanale:

“L’altro è Giulio Berruti. Avevo parlato a lungo con lui e con Maria Elena Boschi ed entrambi erano entusiasti. Lui era, in effetti, impegnato con una serie tv su una piattaforma digitale che, però, aveva sospeso le riprese per il Covid e avrebbe dovuto riprenderle a gennaio. All’ultimo è venuto fuori che, proprio per finire subito, si sarebbero spostati in Romania, dunque…”

Ha ammesso dispiaciuto Alfonso Signorini nell’intervista rilasciata al settimanale da lui diretto. Ma c’è un qualcosa che ancora non sapevamo e che Dagospia ha riportato alla luce:

“Al netto delle dichiarazioni di rito gira voce che a frenare Berruti sarebbe stata anche la fidanzata Boschi, oltre al reale impegno di lavoro. Non solo, sembra che Mediaset avrebbe messo sul piatto ben 200 mila euro, cifra rimasta nelle casse del Biscione”.

Pare quindi che Giulio Berruti abbia rinunciato ad una somma importante e che non si tratta semplicemente di fini lavorativi, ma anche amorosi.

Ma i nomi citati non sono gli unici che insieme a Giulio Berruti hanno fatto un passo indietro…