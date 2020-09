1 GF Vip 5: Matilde Brandi svela qual è il suo timore più grande prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia

Siamo ormai nel pieno dei preparativi per il ritorno il 14 settembre, su Canale 5, del GF Vip 5. Alfonso Signorini, al timone di conduzione, ha lavorato duramente per portare sul piccolo schermo il cast perfetto per il reality. Al suo fianco come opinionisti avrà Antonella Elia e Pupo. Tra i concorrenti in gara, invece, troviamo Matilde Brandi. La bionda showgirl in un’intervista rilasciata a Di Più ha confidato di avere un grande timore quando entrerà nella casa.

Con sincerità la Brandi ha ammesso di non riuscire ad andare in bagno con regolarità e dunque che questo potrebbe rivelarsi un problema quando condividerà lo stesso tetto con i suoi compagni d’avventura. Ma leggiamo nel dettaglio:

“Purtroppo non sono molto regolare nell’andare in bagno e quindi temo che in quel senso avrò qualche problema”.

Ha confessato Matilde Brandi senza troppi giri di parole. Ovviamente ci auguriamo che questo non possa essere un ostacolo per lei e possa effettuare il suo percorso con molta serenità. Ma non solo questo. Nonostante questo ‘intoppo’, lei stessa si è detta pronta a dare una mano in casa nello svolgere le varie faccende domestiche. Perché sempre al settimanale la 51enne ha anche parlato della reazione avuta da Marco, il suo compagno, quando gli ha parlato di questo nuovo progetto lavorativo:

“Come l’ha presa il mio compagno? Marco non è molto d’accordo. Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre. Alla fine ho deciso io. Marco, comunque, è un bravissimo padre. È molto presente, quindi sono tranquilla. So che le ragazze sono in buone mani”.

Matilde Brandi nell’intervista ha avuto modo di parlare anche dei suoi compagni del GF Vip 5.