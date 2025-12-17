Un traguardo importante per Giulio Strocchi che festeggia l’anniversario della sua attività, confermandosi punto di riferimento per l’informazione di settore e gli eventi mondani

Otto anni di attività nel mondo del blogging e della comunicazione digitale: Giulio Strocchi celebra oggi l’anniversario di un percorso iniziato il 17 dicembre 2017 con la fondazione di una testata online dedicata a moda, eventi e spettacolo. Il progetto nasce con l’obiettivo di raccontare appuntamenti, protagonisti e iniziative legate all’intrattenimento e al lifestyle, affermandosi progressivamente nel panorama dell’informazione di settore sul web e cartaceo.

Un percorso di crescita costante

«Quando ho iniziato questo percorso nel 2017 non immaginavo dove mi avrebbe portato: in questi otto anni ho raccontato eventi, volti e storie legate al mondo della moda e dello spettacolo, cercando sempre di mantenere uno sguardo curioso e rispettoso verso i protagonisti e il pubblico» dichiara Giulio Strocchi.

Nel corso degli anni l’attività si è sviluppata attraverso la partecipazione a eventi nazionali, tra cui diverse edizioni della Milano Fashion Week e manifestazioni legate al mondo dello spettacolo. Tra le esperienze significative figurano anche diverse partecipazioni al Novella 2000 Party Night, evento collegato alla storica testata di cronaca rosa, al quale Strocchi ha preso parte attivamente, alla presenza del direttore Roberto Alessi e di altri volti televisivi, tra cui Delia Duran e Alex Belli, protagonisti del mondo dello spettacolo.

Collaborazioni e visibilità nazionale

Parallelamente al lavoro sul blog, il nome di Giulio Strocchi è comparso nel tempo su diverse riviste cartacee distribuite a livello nazionale, a testimonianza di una crescente visibilità nel settore. Un percorso che, secondo quanto riferito, è stato supportato anche dal contributo professionale dell’amica Marianna Pignatelli, attiva nell’ambito dell’ufficio stampa e della comunicazione, che ha affiancato Strocchi in varie fasi della sua crescita lavorativa.

Dal 2017 ad oggi l’attività si è concentrata in particolare sulla copertura di eventi, sulla promozione informativa di iniziative culturali e mondane e sul racconto di figure legate al mondo dello spettacolo, con una presenza costante sia online sia sui media tradizionali. L’anniversario degli otto anni rappresenta così un momento di bilancio e, al tempo stesso, un punto di ripartenza all’interno del settore della comunicazione e dell’informazione dedicata a moda ed eventi.

Il lavoro di Giulio Strocchi si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione del giornalismo e del blogging, in cui le piattaforme digitali affiancano e integrano i media tradizionali nel racconto dell’attualità legata allo spettacolo e al costume, con particolare attenzione agli eventi nazionali e alle collaborazioni con professionisti del settore.

