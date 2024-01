Spettacolo

7 Gennaio 2024

Dopo il litigio con Stefano Miele Giuseppe Garibaldi si è sfogato con altri inquilini e ha tirato in ballo Beatrice Luzzi, la quale al momento non è nella casa a causa della morte del padre.

Ieri sera un litigio tra Giuseppe Garibaldi e Stefano Miele ha scatenato il putiferio nella casa del Grande Fratello. Il collaboratore scolastico ha detto di avere tanti amici gay e per tale ragione l’altro gli ha spiegato perché quella affermazione fosse sbagliata:

“Io non ti dico che ho tanti amici biondi. Non devi specificare. Essere gay non ha alcuna caratteristica diversa da un essere umano eterosessuale. Ti sto solo spiegando. Sei tu che ti stai alterando”.

Anita Olivieri è intervenuta subito per difenderlo ma è stata criticata anche lei da alcuni concorrenti. Successivamente Anita, Giuseppe Garibaldi e Fiordaliso si sono messi da una parte a parlare della faccenda. La cantante ha tentato di mettere pace tra loro e di calmare le acque, ma i due non hanno voluto sentire ragioni. Anita insisteva sul fatto che Giuseppe conosce bene i suoi limiti.

A questo punto Garibaldi, però, ha tirato in ballo Beatrice Luzzi. La concorrente non è più presente in casa in quanto è uscita in seguito alla morte del padre. Tuttavia il gieffino ha affermato:

“Lui stava cercando un appiglio per arrivare a questo argomento, che è stato fondato tempo fa qui dentro. A lui è stato inculcato non so da chi. Sai a cosa si associa? Al maschilismo, capito?”.

ANITA E GARIBALDI CHE DANNO LA COLPA AD UNA NON PRESENTE IN CASA DI QUESTA DISCUSSIONE ! BAHHH #grandefratello pic.twitter.com/REina0t6RA — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) January 6, 2024

A parlare di maschilismo per prima con Giuseppe Garibaldi, infatti, è stata Beatrice Luzzi. In un momento così delicato come quello che sta passando l’attrice fuori il web ha duramente criticato Garibaldi per averla tirata in ballo ancora una volta.

Sul web qualcuno dice: “Ma questi sono ossessionati“. Altri ancora invece: “Il film di Giuseppe ha sempre Bea come protagonista“. Ovviamente di tutto ciò se ne parlerà in puntata e potrebbero anche essere presi dei seri provvedimenti, secondo quanto riportano recenti rumor.