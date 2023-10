Garibaldi disperato e in lacrime per l’uscita di Samira sotto gli occhi di Beatrice

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Ottobre 2023

Grande Fratello

Garibaldi disperato per l’uscita di Samira

La puntata di ieri del Grande Fratello ha visto una nuova eliminazione. A lasciare la Casa stavolta è stata Samira Lui. Quest’ultima ha dovuto battersi al ballottaggio finale con Rosy Chin ed è stata lei ad avere la peggio tra le due. A comunicare il verdetto Giuseppe Garibaldi, incaricato da Alfonso Signorini a ritirare la busta in confessionale con il nome della persona eliminata.

Per il bidello non si è trattato di un momento granché semplice, questo perché molto legato a entrambe, nonostante qualche piccolo screzio che in alcune occasioni li ha allontanati. Quando Signorini ha chiesto a Giuseppe Garibaldi di dire chi secondo lui avrebbe dovuto lasciare la trasmissione ha fatto molta fatica. Poi si è lasciato scappare “Rosy“, ma proprio a esclusione come da lui stesso precisato.

A uscire dalla Casa del Grande Fratello però è stata Samira Lui. La sua eliminazione ha mandato letteralmente in crisi Giuseppe Garibaldi, che quasi non voleva lasciarla andare. Dopo un primo saluto e una promessa di rivedersi, il gieffino ha davvero faticato. Quando poi si è lasciato alle spalle la stanza SuperLed, come mostrato dalle immagini, Giuseppe ha iniziato a piangere disperato. Il tutto sotto lo sguardo attendo di Beatrice Luzzi che ha assistito alla scena.

Ecco il momento preciso del pianto disperato di Giuseppe Garibaldi…

Non solo in diretta su Canale 5! Anche nel post puntata Giuseppe Garibaldi è tra coloro più affranti e sconvolti per quanto accaduto. È andato in stanza da letto è tra le lacrime ha sfogato tutto ciò che aveva dentro.

Poco più tardi Giuseppe Garibaldi ha deciso di alzarsi e in cucina ha raccontato il saluto tra lui e Samira Lui. L’ha definito un momento molto doloroso perché a leggere la lettera con la busta dell’eliminata è stato proprio lui. Vedremo con che spirito affronterà i giorni a seguire, ora che Samira non fa più parte del gioco e con Beatrice ha una situazione piuttosto complicata.