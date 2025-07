In queste ore sui social si sta facendo largo un’assurda e fantasiosa teoria. Secondo alcune malelingue del web, Giuseppe Giofrè sarebbe la causa del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ecco cosa sta accadendo.

Le assurde accuse a Giuseppe Giofrè

Sono ormai passati alcuni anni da quando Giuseppe Giofrè ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Da quel momento il ballerino ha dato il via a una splendida e invidiabile carriera e con il passare del tempo è diventato uno dei nomi più noti e amati dell’ambiente. Come in molti sapranno, nel corso degli anni Giuseppe ha avuto modo di lavorare con le più grandi pop star del pianeta, da Britney Spears, a Taylor Swift, passando anche per Dua Lipa e Ariana Grande. Ma non solo.

Da ormai diverso tempo Giofrè collabora anche con Jennifer Lopez e a oggi è uno dei ballerini a lei più vicini. Proprio in queste ultime settimane i due sono tornati a lavorare insieme, in occasione del nuovo tour europeo della celebre artista. Solo una manciata di ore fa la tournée ha fatto tappa anche in Italia, precisamente a Lucca, e naturalmente i video dello show stanno facendo il giro del web. Tuttavia in rete è scoppiato un vero e proprio caso e si sta facendo largo un’assurda teoria che coinvolge non solo la pop star, ma anche l’ex allievo di Amici.

Alcuni fantasiosi utenti hanno infatti accusato Giuseppe Giofrè di essere la causa del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Come è noto a tutti, solo qualche mese fa la cantante e l’attore, dopo le inaspettate nozze, hanno deciso di separarsi e a oggi hanno messo un punto al loro matrimonio. Secondo alcuni maliziosi utenti dunque una delle cause sarebbe nientemeno che il ballerino. L’assurdo motivo? La complicità e l’intimità che i due hanno sul palco. Sul web hanno infatti iniziato a girare diversi spezzoni di alcune esibizioni, dove Giuseppe e Jennifer appaiono in perfetta sintonia.

nel frattempo, in altre parti del mondo, stanno accusando Giuseppe Giofrè di essere la causa del divorzio di Jennifer Lopez 😭 pic.twitter.com/RXCbqDe7HZ — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) July 23, 2025

Naturalmente però in questa stravagante teoria non c’è nulla di vero. Come in molti sapranno, Giofrè non ha mai nascosto di essere omosessuale e solo lo scorso anno ha raccontato di essere tornato single dopo una lunga relazione.