In queste ore non si parla altro che dell’addio di Gabriele Corsi a Domenica In. Adesso, a seguito di tante speculazioni, Mara Venier rompe il silenzio e rivela perché il conduttore ha detto addio alla trasmissione prima ancora dell’inizio.

Parla Mara Venier

Poche ore fa, con un comunicato ufficiale, la Rai ha annunciato che Gabriele Corsi, inizialmente annunciato al fianco di Mara Venier per la prossima edizione di Domenica In, non prenderà parte al fortunato programma del primo canale. Nella nota diramata, i vertici della rete pubblica hanno spiegato che la trasmissione sarebbe “incompatibile con altri progetti dell’artista” e che dunque il presentatore ha preferito fare un passo indietro. Tuttavia in rete è esploso il caos.

C’è infatti chi ha insinuato che dietro all’uscita di scena di Corsi da Domenica In ci fossero in realtà altre motivazioni e si è addirittura parlato di presunte tensioni con la Venier. Ad alimentare i pettegolezzi è stato anche un gesto di Gabriele, che ha smesso di seguire Mara sui social dopo il comunicato diramato dalla Rai. Nelle ultime ore dunque se ne sono dette di ogni su quanto sarebbe accaduto. Adesso però sembrerebbe arrivare la verità.

Dopo le numerose speculazioni, Mara Venier ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio e ha rivelato perché Gabriele Corsi ha lasciato Domenica In prima ancora della partenza del programma. La conduttrice ha infatti condiviso un estratto di un articolo de La Stampa nel quale si leggono i motivi che avrebbero spinto il conduttore a rinunciare alla trasmissione. Stando a quanto riferito e a quanto ha raccontato Lapresse, il presentatore avrebbe fatto un passo indietro non per “incompatibilità” bensì per ragioni economiche. Pare infatti che Corsi non sarebbe stato soddisfatto del cachet e che per questo motivo avrebbe detto addio al contenitore della domenica pomeriggio.

Gabriele nel frattempo non è ancora intervenuto per dare la sua versione dei fatti. Siamo tuttavia a sua disposizione qualora volesse rilasciare delle dichiarazioni o fare delle rettifiche su quanto è appena emerso.