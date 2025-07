Incidente hot per Irama, che rischia di perdere i pantaloni sul palco durante un concerto. Ecco cosa è accaduto e il video che sta già facendo il giro del web.

Incidente hot per Irama

È un periodo d’oro questo per Irama. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Lentamente, il giovane artista ha dato il via al suo nuovo tour e in queste settimane sta girando l’Italia intera. La tournée, iniziata dal Forum di Milano, terminerà con un concerto evento che si terrà all’Arena di Verona il prossimo 2 ottobre. Ma non è finita qui. Nell’estate del 2026 infatti l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi si esibirà per la prima volta nella sua carriera allo Stadio San Siro e i biglietti per questo show stanno andando a ruba. Ma le sorprese non sono finite qui.

Il cantante ha infatti annunciato che a breve uscirà il suo nuovo album di inediti, attesissimo da tutti i fan, e di certo le aspettative non verranno deluse. In attesa di scoprire come Filippo ci stupirà, in queste ore è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando la voce di Ovunque sarai è arrivato a Roma per esibirsi al Rock in roma. Durante il concerto però Irama è stato protagonista di un piccolo incidente hot. Il cantante ha infatti rischiato di perdere i pantaloni sul palco e di rimanere in slip. Naturalmente il video del momento ha iniziato a fare il giro dei social ed è così diventato virale.

Filippo nel mentre si sta concentrando sul tour e sulla sua musica e tra poche settimane arriverà un’anticipazione del disco. L’ex allievo di Amici ha infatti fatto intendere che a settembre uscirà il suo nuovo singolo, che farà da apripista all’album che arriverà in seguito.