Nel corso di una nuova intervista, Giuseppe Giofrè rivela di avere una cotta per uno dei Big di Sanremo 2026: ecco chi è.

La confessione di Giuseppe Giofrè

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Giuseppe Giofrè. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi in questi giorni è arrivato a Sanremo come inviato ufficiale di Vita in diretta. Il ballerino dunque sta seguendo da vicino quando sta accadendo al Festival della canzone italiana, tra retroscena, aneddoti e tante risate. In queste ore è però accaduto qualcosa di inaspettato, che ha riportato l’ex professionista del talent show di Canale 5 al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché e quello che è accaduto.

Nel corso di una chiacchierata con Fab!, Giofrè ha rivelato di avere una cotta per un Big in gara al Festival di Sanremo 2026. Di chi si tratta? Nientemeno che di Nicolò Filippucci, che solo ieri sera ha vinto nella categoria Nuove Proposte. Queste le dichiarazioni del ballerino, che naturalmente non sono passate inosservate: «La mia crush? Il giovane Nicolò Filippucci, è disarmante. Anche Leo Gassmann, sempre crush, ovvio».

Ma non è finita qui. Con ironia, Giuseppe Giofrè ha rivelato quale sarebbe il suo podio ideale e ha così aggiunto: «Un mio ipotetico podio? Metto Nicolò al primo, non perché è una crush, ma è la mia canzone preferita. Poi secondo posto Nicolò. Terzo Nicolò».

Stasera intanto andrà in onda su Rai 1 la quarta serata di Sanremo 2026, quella dei duetti e delle cover e naturalmente non mancheranno tanti ospiti e tante emozioni. Appuntamento come sempre alle 20:45, con Carlo Conti e Laura Pausini.

