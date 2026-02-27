Dopo la vittoria tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2026, Nicolò Filippucci ha sentito Maria De Filippi? Ecco cosa ha raccontato il giovane artista.

Nicolò Filippucci svela se ha sentito Maria De Filippi

Ieri Nicolò Filippucci ha vinto la categorie Nuove proposte al Festival di Sanremo 2026 e, come da prassi, il giovane cantante ha avuto il piacere di presentarsi in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. L’artista ha svelato, tra le tante cose, se ha avuto o meno la possibilità di sentire Maria De Filippi e cosa gli ha detto.

“Maria l’ho sentita“, ha spiegato Nicolò Filippucci durante la conferenza stampa. “Abbiamo mandato un messaggio ieri sera ed era contenta. Spero di poter scambiare due parole con lei perché mi ha aiutato tanto nel mio percorso ad Amici e anche a lei devo tanto”, ha concluso con un sorriso, felice del grande supporto da parte della conduttrice.

Ricordiamo peraltro che non solo Maria De Filippi, ma anche Anna Pettinelli, così come Lorella Cuccarini o alcuni ex di Amici come Daniele o TrigNO, si sono complimentati con Nicolò Filippucci.

Le parole di Nicolò sulla sua famiglia

Ma non solo belle parole d’affetto per Maria De Filippi. Nicolò Filippucci ha avuto modo di parlare anche della sua famiglia, durante la conferenza stampa di oggi. Nonostante i tanti impegni ha trascorso del tempo ieri e dei bei momenti, che gli hanno permesso di riabbracciare i suoi cari:

“Ho visto i miei genitori che sono qui a Sanremo e ho avuto ieri l’occasione di poterli abbracciare. Devo tutto a loro, mi hanno sempre supportato e mi hanno dato una conoscenza di quello che è la musica”, ha detto Nicolò Filippucci.

“Anche mio fratello maggiore, studiando pianoforte classico, mi ha dato la possibilità di crescere con la musica classica in casa e in modo indiretto mi ha insegnato tanto. Devo tutto a loro”.

