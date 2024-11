A poche ore dalla chiusura de La Talpa, chiediamo giustizia per un reality che non è stato capito fino in fondo e che meriterebbe di più

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata de La Talpa. Il programma tuttavia è stato chiuso con due settimane d’anticipo a causa dei bassi ascolti. Noi però chiediamo giustizia per questo bellissimo reality show, che non è stato capito fino in fondo.

Giustizia per La Talpa

Dopo anni di richieste da parte del pubblico, in questi mesi Mediaset ha deciso di esaudire il desiderio dei fan e di riportare in vita uno dei reality show più amati di sempre: La Talpa. Tuttavia questa volta, a differenza delle precedenti edizioni, numerose sono state le novità introdotte, come l’abolizione della diretta e dello studio. A prendere in mano le redini della trasmissione è stata Diletta Leotta, che si è messa alla prova con questa nuova esperienza, riuscendo a convincere i telespettatori.

Ciò nonostante qualcosa sembrerebbe non aver funzionato e così i vertici, a causa dei bassi ascolti, hanno deciso di chiudere il reality show con ben due settimane di anticipo. Ieri sera dunque è andato in onda l’ultimo appuntamento con il programma, durante il quale non sono mancate le emozioni e i colpi di scena.

LEGGI ANCHE: Angelo Madonia rompe il silenzio dopo l’addio a Ballando con le Stelle

Al termine della serata, Alessandro Egger è risultato essere il vincitore della trasmissione. Ma non solo. Abbiamo anche scoperto l’identità de La Talpa: Lucilla Agosti. Sui social nel mentre si è molto discusso della trasmissione, che nonostante la chiusura anticipata ha fatto breccia nel cuore di una buona fetta di pubblico. C’è infatti chi sta chiedendo (con ragione) giustizia per un reality show che non è stato capito fino in fondo.

I motivi? Adesso ve li spieghiamo noi!

Perché il reality avrebbe meritato di più

Chi ha seguito La Talpa, sa bene che si tratta di un programma dinamico, sempre in evoluzione, fatto di strategie, inganni e menzogne. Tutti i concorrenti infatti sono sospettati di essere i traditori del gruppo e ognuno di loro deve provare la propria innocenza. Il pubblico dunque, a differenza di tanti altri programmi, partecipa attivamente alle dinamiche che si vengono a creare. Basti pensare che in questo mese sui social numerosi utenti hanno messo in piedi le più fantasiose teorie con lo scopo di scovare il sabotatore. Ma non solo.

Gli stessi concorrenti, pur creando legami d’amicizia, non possono mai davvero fidarsi completamente dei loro compagni. Ciò porta a un clima di tensioni generali non indifferente, che porta inevitabilmente, prima o poi, a una rottura.

Nel giro di una manciata di settimane infatti all’interno della villa sono nate numerosissime dinamiche che, seppur forse non sfruttate al meglio, hanno appassionato il pubblico. I concorrenti de La Talpa sono riusciti in pochissimo tempo a coinvolgere tutti i telespettatori e, a differenza di un Grande Fratello, dove ormai si vengono a creare da anni sempre le stesse situazioni, hanno saputo attirare l’attenzione dei fan.

Si spera dunque che il prossimo anno il reality show possa tornare in onda con una nuova edizione e che stavolta il programma riceva il successo che indubbiamente merita.