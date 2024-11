Ieri pomeriggio, con un comunicato ufficiale, la produzione di Ballando con le Stelle ha fatto sapere che Angelo Madonia ha lasciato il programma a seguito di alcune divergenze professionali. Adesso il ballerino rompe il silenzio e rivela cosa è accaduto.

Parla Angelo Madonia

Poche ore fa il pubblico di Ballando con le Stelle è rimasto sconvolto da una notizia che ha prontamente fatto discutere. Con un comunicato ufficiale infatti la produzione del talent show ha annunciato l’uscita di scena di Angelo Madonia dal programma, a seguito di alcune divergenze professionali. Sui social nel mentre si sta parlando molto di quello che sarebbe accaduto e adesso a rompere per la prima volta il silenzio è proprio il ballerino. Madonia infatti con un lungo post pubblicato sui suoi profili ha detto la sua su quello che sarebbe accaduto e il suo primo pensiero è stato rivolto a Federica Pellegrini, sua partner di ballo. Queste le dichiarazioni di Angelo:

“Mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto. È per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro. Federica sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni”.

E ancora Angelo Madonia aggiunge: “Alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco”.

Questa mattina nel mentre è giunta notizia che a prendere il posto di Madonia sarà Samuel Peron, che farà ritorno a Ballando con le Stelle per le ultime puntate di questa edizione e ballerà al fianco di Federica Pellegrini.