A Estate In Diretta l'amico di Francesco Totti svela come sta dopo la rottura con Ilary Blasi e qual è il rapporto oggi tra loro

Come sta Francesco Totti

A seguito della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi in tanti si saranno chiesti quale sia il loro stato d’animo attuale. Alex Nuccetelli, amico dell’ex calciatore, è tornato a parlare in esclusiva a Estate in Diretta. Il pr romano ha rivelato anche qual è il rapporto oggi dopo la fine del matrimonio. Leggiamo le dichiarazioni estrapolate da Biccy:

“Sono momenti che nella vita che abbiamo passato un po’ tutti, ma non ci si ritrova mai al massimo. Lui e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. La priorità assoluta si dà hai figli e quindi tuteleranno quelli soprattutto. Adesso lui sta pensando ai bambini”.

Durante la chiacchierata con Roberta Capua e Gianluca Semprini, l’amico di Francesco Totti ci ha tenuto a fare anche una smentita. Era emerso infatti che l’ex capitano della Roma avesse portato con sé i bambini a casa della presunta amante Noemi. Lui però esclude categoricamente questa opzione: “(…) non li ha mai portati da Noemi”. Nuccetelli ha dichiarato che Francesco è molto attento a queste cose e non ha mai voluto mettere in mezzo i propri figli e non vuole creare troppi stravolgimenti familiari: “(…) Vuole trasmettere questa cosa anche alla moglie. L’equilibrio va mantenuto ed è il suo scopo. Sulle motivazioni della separazione, la colpa è sempre nel mezzo. La verità è sempre al 50%”.

Infine un accenno ancora alla famosa cena che avrebbe visto Francesco Totti, Ilary Blasi e la presunta amante di lui, Noemi Bocchi, nello stesso luogo la stessa sera. Alex Nuccetelli, come ripreso da Biccy, ha confermato che i tre erano presenti nella medesima location nella serata da lui organizzata. Serata che ha precisato essere sempre molto divertente, come da prassi: “(…) In quel locale ho fatto 5 serate, Noemi le ha fatto tutte e 5 e Francesco solo 1, e così si sono incontrate. Loro si erano già conosciuti prima ad un torneo. Lei poi mi aveva raccontato della conoscenza con Francesco”.

Il fatto che si siano visti a questa cena, invece, l’amico di Totti sostiene sia stata una casualità: “Chi di noi vorrebbe incontrare la propria amante in una sera in cui è con la moglie?! Sarebbe una cosa assurda e di cattivo gusto. Dai stai con tua moglie e vai ad una cena per dare due sguardini all’amante?”

Novella 2000 © riproduzione riservata.