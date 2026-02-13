Gloria Il ritorno conquista Rai 1 con Sabrina Ferilli protagonista assoluta

Il nuovo film televisivo arriva martedì 3 marzo in prima serata su Rai 1, con visione disponibile anche in streaming su RaiPlay. Protagonista assoluta è Sabrina Ferilli, nei panni di Gloria Grandi, diva capricciosa costretta a rimettere insieme i pezzi della propria vita.

Dove eravamo rimasti nella prima stagione

Avevamo lasciato Gloria dopo una bugia clamorosa sulla sua salute, detta solo per tornare sotto i riflettori. Una mossa disperata che le si era ritorta contro, trascinandola in un vortice mediatico e giudiziario. Il prezzo pagato è stato alto: isolamento, perdita di credibilità e un rapporto sempre più fragile con la famiglia. Nel nuovo capitolo, Gloria si ritrova in carcere in attesa di giudizio e deve affrontare le conseguenze delle sue scelte. Come se non bastasse, una biografia non autorizzata sulla sua infanzia al Tufello rischia di riportare a galla ferite mai davvero guarite.

Un ritorno alle origini che cambia tutto

La regia è firmata da Giulio Manfredonia, che accompagna la protagonista in un viaggio intimo fatto di servizi sociali nel quartiere dove è cresciuta, sedute di psicoterapia imposte dal tribunale e tentativi goffi ma sinceri di recuperare gli affetti perduti. Non è più una corsa alla popolarità. È un percorso di riappacificazione con se stessa, un ritorno a casa che diventa anche riscoperta delle proprie radici e della propria umanità. Accanto a Ferilli troviamo Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Claudia Gerini e Francesco Arca. Il tv movie è prodotto da Eagle Pictures in collaborazione con Rai Fiction, confermando l’impegno Rai su storie contemporanee capaci di unire leggerezza e profondità.

Una commedia che parla di seconde possibilità

Il tono resta quello della commedia, ma il cuore del racconto è emotivo e autentico. Gloria scopre che la vera rinascita non passa dai riflettori, bensì dal coraggio di guardarsi dentro, fare pace con il passato e ritrovare un nuovo equilibrio. Gloria Il ritorno è una favola moderna su chi siamo e su chi vogliamo diventare, un racconto di cadute e ripartenze che parla a tutti, con ironia, tenerezza e un lieto fine che profuma di speranza.

