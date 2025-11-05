L’edizione 2025 di Golosaria Milano chiude con numeri da record, ma i riflettori sono tutti puntati sulla nuova guida IlGolosario 2026 e sui suoi premiati

Si è chiusa con un grande successo di pubblico e di espositori l’edizione 2025 di Golosaria Milano, che per tre giorni ha portato il meglio dell’enogastronomia italiana al padiglione 1 di Fiera Milano Rho. L’evento, ideato e curato da Paolo Massobrio e Marco Gatti, si è ormai confermato come un punto di riferimento imprescindibile per chi ama la qualità e la cultura del gusto.

La nuova guida IlGolosario Ristoranti 2026

Al centro dell’edizione di quest’anno, la presentazione ufficiale della nuova guida IlGolosario Ristoranti 2026, un volume di 672 pagine con 4.362 locali recensiti in tutta Italia – fra ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi e locali di tendenza.

Giunta all’undicesima edizione, la guida firmata da Massobrio e Gatti continua a distinguersi per l’attenzione a tutte le forme di ristorazione, valorizzando tanto le cucine d’autore quanto le tradizioni popolari.

“È la guida col maggior numero di locali recensiti in Italia – ricordano gli autori – perché riconosce valore e dignità a ogni espressione della ristorazione, dalla trattoria autentica al ristorante gourmet.”

I premiati: le cinque Corone Rosse 2026

Tutti i locali, infatti, possono ambire alla Corona Radiosa, il massimo riconoscimento che segue l’apprezzato Faccino Radioso. Quest’anno le cinque Corone Rosse uniche, simbolo di eccellenza assoluta in ciascuna categoria, sono andate a:

La Bürsch di Campiglia Cervo (Biella) per i ristoranti

di Campiglia Cervo (Biella) per i ristoranti Piatto Romano di Roma per le trattorie

di Roma per le trattorie d’AmatOsteria al Castello di Arceto (Reggio Emilia) per le trattorie di lusso

di Arceto (Reggio Emilia) per le trattorie di lusso L’Ammaccata Antica Pizzeria Cilentana di Casal Velino (Salerno) per le pizzerie

di Casal Velino (Salerno) per le pizzerie Cascina Rosio di Albairate (Milano) per gli agriturismi

Completano la mappa del gusto italiano 625 Corone Radiose (97 nuove) e 1.094 Faccini Radiosi (173 nuovi ingressi), a testimonianza di una ristorazione vivace e diffusa su tutto il territorio. La Lombardia si conferma la regione più rappresentata con 187 Corone, seguita da Piemonte (99) e Veneto (57). Al Sud spicca la Campania con 33 Corone, seguita da Sicilia (24), Puglia (20) e Calabria (16).

In totale sono 319 i nuovi ingressi in guida, segno di una continua evoluzione del panorama gastronomico nazionale.

Non solo ristoranti: le altre guide

Accanto al volume dedicato ai ristoranti, a Milano sono state presentate anche IlGolosario Prodotti, Negozi e Cantine 2026, guida di 1.000 pagine che da 27 anni racconta l’Italia delle eccellenze, e IlGolosario Wine Tour 2025, dedicato all’enoturismo con oltre 1.700 cantine segnalate.

Tutte le pubblicazioni sono disponibili in libreria, su Amazon e sul sito ilgolosario.it. Chi desidera avere tutto a portata di click può inoltre scaricare l’App IlGolosario Totale, che raccoglie oltre 10.000 segnalazioni provenienti dalle tre guide.

Dopo il successo di quest’anno, Golosaria Milano dà appuntamento al 2026, dal 31 ottobre al 2 novembre, sempre a Fiera Milano Rho, per una nuova edizione all’insegna del gusto e della scoperta.

A cura di Davide Cannata

