Stanotte alle 2:00 l’Italia si sintonizza con Los Angeles. La Crypto.com Arena ospita l’ultima danza della CBS prima del trasloco in Disney. È la fine di un’era. Trevor Noah saluta il palco dopo sei anni di conduzione ininterrotta mentre la Recording Academy prova a darsi una ripulita tattica. Niente ordine alfabetico nelle schede di voto. Un caos calcolato per costringere i giurati a leggere davvero i nomi. Equità forzata.

Le nuove regole del gioco

Novantacinque categorie totali. Torna anche il premio per la miglior copertina. Un ritorno al passato mentre il futuro corre sui social. La serata non è solo premi ma un test di resistenza per l’industria discografica che cerca di sopravvivere ai propri cambiamenti.

Lamar contro Gaga: la sfida dei numeri

Kendrick Lamar parte davanti a tutti. Nove nomination pesanti che sanno di consacrazione definitiva. Lady Gaga però non resta a guardare e si piazza a quota sette insieme ai maghi della produzione Antonoff e Cirkut. Bad Bunny e Sabrina Carpenter sono i veri outsider con sei candidature a testa. La battaglia per il “Miglior nuovo artista” sarà una rissa tra i talenti di TikTok come Addison Rae e la freschezza di Rosé. Il pop cambia pelle. Velocemente.

Il ritorno di Bieber e l’addio a Ozzy

Il momento più atteso ha un nome solo: Justin Bieber. Torna sul palco dei Grammy dopo quattro anni di silenzio e battaglie personali. Sarà un terremoto emotivo. Ma non ci sarà solo festa. Immancabile, il tributo a Ozzy Osbourne scomparso nel 2025. Sul palco Slash e Post Malone per l’ultimo saluto al Principe delle Tenebre. Sarà una notte lunghissima.

