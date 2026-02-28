Iuliana Ierugan accoglie la leggenda della musica Fausto Leali durante la serata. Un momento della serata con la conduttrice Iuliana Ierugan e l'influencer Francesco Chiofalo. L'artista Jaana Nemi e Francesco Chiofalo: l'arte pop protagonista al Gran Galà dell'Eleganza.

Mercoledì 25 febbraio, nella prestigiosa cornice dell’Hotel Des Anglais, si è svolto a Sanremo il Gran Galà dell’Eleganza. L’evento si è confermato uno degli appuntamenti più esclusivi nel pieno della settimana del Festival di Sanremo. Ha riunito infatti protagonisti della musica, della cultura, dei media e dell’imprenditoria in un’atmosfera di assoluta raffinatezza.

La conduzione e lo spettacolo

La serata è stata presentata da Iuliana Ierugan, conduttrice e creativa digitale, che ha saputo guidare l’evento con il consueto brio. Ad affiancarla nel ruolo di co-conduttrice, la showgirl Carola Apollo.

Il programma del Gran Gala dell’Eleganza ha offerto un equilibrio tra momenti di talk e performance dal vivo, tra cui ha spiccato la sfilata firmata Arte & Moda. A scandire il ritmo dell’evento è stata la colonna sonora curata da Dj Juri, che ha accompagnato gli ospiti con una selezione musicale esclusiva.

Ospiti d’eccezione e protagonisti

L’evento, organizzato da Raf Denaro, ha visto la partecipazione di figure di rilievo del panorama televisivo e digitale:

Alessandro Rizzo: fashion icon internazionale da 5 milioni di follower.

Francesco Chiofalo: noto personaggio televisivo e personal trainer da 1.8 milioni di follower.

Maria Monsè: attrice, con la figlia Perla.

Tra le presenze più significative, la dott.ssa Paola Battaglia, fondatrice della Scuola di Rebirthing dell’Essere e recente Premio alla Carriera Performer Cup 2025. La sua partecipazione ha portato un tocco di profondità spirituale, coerente con il suo impegno nel risveglio della coscienza attraverso l’arte.

Presente anche Marco Masci, stimato commercialista e autore del manuale “Diventa il commercialista di te stesso”, che ha portato il punto di vista del mondo professionale e della consulenza aziendale d’alto livello.

Un connubio tra Arte e Tradizione per il Gran Gala dell’Eleganza

A impreziosire l’atmosfera inoltre le opere pop art dell’artista finlandese Jaana Nemi, il cui “fumetto poetico” ha creato un dialogo visivo unico tra parola e immagine.

La scelta dell’Hotel Des Anglais, storica struttura simbolo di Sanremo, ha rafforzato il carattere esclusivo dell’iniziativa. Il Gran Galà si è concluso celebrando con successo il legame tra musica, arte e comunicazione. Confermandosi un punto di riferimento per chi cerca uno stile raffinato a margine della kermesse canora.