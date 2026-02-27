Il cantante napoletano conquista l’Ariston con una performance travolgente e risponde con classe alle critiche sul suo stile musicale

Il successo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo è stato celebrato con entusiasmo durante una cena post-esibizione. Il cantante ha festeggiato il suo ingresso nella top 5 della classifica della terza serata insieme al suo team e agli affetti più cari: il dottor Emanuele D’Onofrio, il road manager Donato Petriccione, la moglie Paola Pugliese e il figlio Francesco Da Vinci, che figura tra gli autori del brano Per sempre sì. Dopo una standing ovation carica di emozione al teatro Ariston, l’artista partenopeo si gode il primato della sua canzone, attualmente la più ascoltata della kermesse.

La replica alle etichette e le collaborazioni illustri

Nonostante il calore della platea, Sal Da Vinci ha voluto rispondere con determinazione a chi tenta di incasellarlo in categorie limitanti. Commentando le critiche di chi ha paragonato Per sempre sì alle atmosfere de Il castello delle cerimonie, l’artista ha dichiarato: «Se la gente mi considera un neomelodico che fa musica pop sono fiero di essere neomelodico, se dietro si nasconde “quella” sfumatura allora mi arrabbio. Hanno scritto che Per sempre sì è un brano da Il castello delle cerimonie. E anche se fosse? Ho scritto per Ornella Vanoni, un intero album con Renato Zero, ho composto brani insieme a Gaetano Curreri, Pasquale Panella e Roberto De Simone. Dunque sono tutti neomelodici anche loro? Mi viene da sorridere». La sua storia artistica, fatta di perseveranza e risalite, dimostra che la musica dei sentimenti genuini riesce a superare ogni ostacolo.

Il sostegno della famiglia e il valore dell’uomo

A tifare da casa c’era una sostenitrice d’eccezione, la figlia Annakiara, che ha espresso la sua commozione in un messaggio rivolto a Barbara: «Emozionante é dir poco. Sono fiera ed orgogliosa di lui, finalmente ce l’abbiamo fatta! Siamo entrati nei cuori delle persone oltre i pregiudizi, questa è la nostra vittoria. Purtroppo sono con il mio piccolino a casa che é influenzato ma con il cuore sono lì con loro». Al di là dei premi, resta la forza di un uomo che non si è mai arreso, rispecchiandosi nelle parole del brano Di istinto e di cuore: «Io sono quello che vedi, non c’è ipocrisia. Se sono ancora qui in piedi è per la voglia mia di non arrendermi e di sorridere a chi mi giudica». Riguardo alla possibile vittoria finale, Sal Da Vinci mantiene la sua umiltà dichiarando: «Succeda quel che vuole il Signore».

