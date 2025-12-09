Grande Fratello: ecco chi è stato eliminato e chi va in finale

Ieri sera è andata in onda la semifinale del Grande Fratello. Ecco i finalisti, eliminati, percentuali e televoti flash. Tutti i colpi di scena della puntata e chi si gioca l’ultimo posto in finale.

Grande Fratello: finalisti, eliminati e percentuali della semifinale

La semifinale del Grande Fratello andata in onda ieri lunedì 8 dicembre ha regalato una delle puntate più movimentate dell’intera edizione. Tra eliminazioni a catena, voti strategici e prove lampo, il reality show ha definito buona parte dei suoi protagonisti per la finale.

Ecco il riepilogo completo di ciò che è accaduto, con tutte le percentuali del televoto e i nomi dei finalisti del Grande Fratello.

Eliminati della semifinale del GF

La serata si è aperta con il televoto del Grande Fratello tra Domenico D’Alterio, Francesca Carrara, Rasha Younes e Simone De Bianchi: i due meno votati avrebbero lasciato la Casa.

Il risultato è stato netto: Simone è stato eliminato con il 10% delle preferenze, seguito da Francesca con il 20%. Salvi invece Domenico (25%) e Rasha (43%).

Sfide e nomination decisive del Grande Fratello

Subito dopo, Simona Ventura ha riproposto il gioco del telefono che ha causato un’altra uscita immediata.

A rispondere per prima è stata Benedetta Stocchi, finita al televoto ma con il potere di rendere immune un concorrente: ha scelto Domenico.

A seguire, Omer Elomari ha mandato al televoto Donatella Mercoledisanto, mentre Rasha Younes ha scelto Anita Mazzotta.

Il televoto flash del Grande Fratello tra Benedetta, Donatella e Anita ha premiato quest’ultima, che ha conquistato la finale con il 55% dei voti.

Eliminata quindi Benedetta, insieme a Donatella.

Lo scontro finale e l’ultima eliminazione

L’ultima fase della puntata è stata la più complessa: ogni concorrente ha indicato il proprio favorito per la finale del Grande Fratello.

Pari merito per Domenico, Grazia e Rasha, costretti a pescare un piramidale. La base dorata è toccata a Grazia, che ha sfidato Rasha e vinto con un deciso 70%.

Rasha è quindi l’ultima eliminata della semifinale.

Chi accede alla finale del Grande Fratello

Attualmente i finalisti ufficiali sono: Giulia, Jonas, Anita e Grazia.

L’ultimo posto disponibile verrà deciso al televoto tra Omer e Domenico, che verrà chiuso nella prossima puntata del Grande Fratello, dove scopriremo il vincitore.

