Mancano due settimane alla finale del Grande Fratello e tra pochi giorni scopriamo chi sarà a vincere. In queste ore nel mentre a dire la loro sono stati anche gli scommettitori, che hanno stilato una potenziale classifica.

Chi vincerà il Grande Fratello?

Ormai ci siamo! Tra due settimane andrà in onda su Canale 5 la tanto attesa finale del Grande Fratello e finalmente sapremo chi sarà quest’anno a vincere il reality show condotto da Alfonso Signorini. Tanti gli inquilini che in questi mesi hanno varcato la porta rossa e che si sono messi in gioco. Adesso però il cerchio si stringe sempre più e attualmente sono dieci i concorrenti ancora presenti all’interno della casa. Non tutti naturalmente avranno la possibilità di accedere all’ultima puntata e al momento sono tre i finalisti eletti: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

Nelle puntate mancanti dunque assisteremo alle ultime eliminazioni e scopriremo chi raggiungerà il modello, la cantante e l’ex Miss Italia. Il publico intanto si chiede già chi sarà a vincere il reality. In attesa di scoprilo, in queste ore a esprimere le proprie preferenze sono stati i bookmakers, che come da tradizione hanno detto la loro.

Ma chi sarà dunque a vincere il Grande Fratello secondo gli scommettitori? Scopriamolo. Secondo la classifica stilata da Eurobet, a oggi ad avere meno chance di vittoria sono Mariavittoria Minghetti e Giglio, entrambi quotati a 101,00. A seguire troviamo Chiara Cainelli (31,00), Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (entrambi quotati a 16,00), Javier Martinez (15,00). E ancora troviamo Jessica Morlacchi (13,00), Tommaso Franchi (8,00) ed Helena Prestes (7,00). Attualmente dunque al primo posto c’è Zeudi Di Palma, che è quotata a 1,35.

Per gli scommettitori dunque al momento potrebbe essere proprio l’ex Miss Italia la possibile vincitrice del reality show. Tutto però nei prossimi giorni potrebbe ancora cambiare e non sono esclusi colpi di scena.