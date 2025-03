A seguito degli ultimi episodi avvenuti nella casa del Grande Fratello e a seguito dell’intervento del Codacons, la Rai torna a parlare del caso Lorenzo Spolverato. Ecco cosa è accaduto.

In Rai si affronta ancora il caso Lorenzo Spolverato

Non si arresta la polemica su Lorenzo Spolverato. Da mesi ormai il modello è al centro di una bufera mediatica, tuttavia in particolare nelle ultime settimane il web è insorto contro di lui a causa di alcuni episodi che hanno indignato i più. A intervenire è stato anche il Codacons, che ha chiesto a Pier Silvio Berlusconi in persona di intervenire e di prendere dei provvedimenti. Qualche giorno fa nel mentre il caso è finito anche in Rai, dove ancora una volta i comportamenti del gieffino sono stati condannati. Ma non è finita qui.

A seguito di quanto accaduto con Stefania Orlando, Lorenzo Spolverato si è trovato contro gran parte del pubblico. Come se non bastasse questa mattina, nel corso della diretta di Uno Mattina In Famiglia, la questione è stata nuovamente affrontata. Nel corso della celebre trasmissione Rai, Gianni Ippoliti ha commentato alcuni episodi che hanno coinvolto Spolverato e ha così dichiarato senza mezzi termini:

“Un concorrente del Grande Fratello è salito con le scarpe sul letto di Stefania Orlando e poi mentre lei lavava i piatti si è avvicinato alle spalle mimando questo gesto. Il Codacons che ha fatto? Ha scritto una lettera a Pier Silvio Berlusconi, che ha fatto una crociata contro il trash, e ha chiesto delle misure. Bisognerà vedere se la responsabilità è di chi fa queste cose o se è degli autori. Vediamo come va a finire”.

Insomma il caso Lorenzo Spolverato continua a far discutere e in rete sono in tanti gli utenti che chiedono la sua squalifica dal Grande Fratello, nonostante il modello sia già uno dei finalisti di questa edizione. Ma cosa accadrà e come si evolveranno le cose? Non resta che attendere per scoprirlo.