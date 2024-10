Una delle concorrenti del Grande Fratello, Ila, è dovuta uscire momentaneamente dalla Casa per motivi personali. Ancora non abbiamo ulteriori informazioni su cosa le sia successo, ma sul web hanno iniziato a girare teorie riguardanti una presunta gravidanza. Oggi alcuni inquilini del reality hanno parlato di lei e dalle loro parole ci sono sempre più certezze per una gravidanza. Vediamo cosa sta accadendo.

Ila Clemente del GF è davvero incinta? Le parole degli altri inquilini

Ieri è stata annunciata l’uscita improvvisa dalla Casa del Grande Fratello di Ila Clemente per motivi personali. La redazione non ha dato altre informazioni, ma la preoccupazione è rientrata quando sul suo profilo Instagram è apparsa una storia che va a rassicurare i fan. Chi gestisce i suoi social ha infatti scritto: “Ci teniamo a ringraziare tutti per i messaggi ricevuti in queste ore. Ilaria sta bene e sarà lei eventualmente a spiegare la motivazione della sua momentanea uscita dalla casa”.

Va tutto bene quindi, ma nel frattempo sul web stanno uscendo varie ipotesi su cosa le possa essere accaduto. E la teoria che vede più sostenitori è quella di una presunta gravidanza. Tutto nasce dal fatto che Ila avesse detto di avere un ritardo di circa 10 giorni. Ci teniamo a precisare che può essere normale un ritardo quando ci sono novità nella vita, cambia la routine come appunto accade al Grande Fratello.

LEGGI ANCHE: La lettera di Teresa Langella e Andrea Dal Corso a Maria De Filippi

Ma comuque questa ipotesi continua a tenere banco e adesso vede anche il sostegno di certe frasi dette da alcuni inquilini della Casa. Non viene fatto il nome di Ila, ma si capisce che stavano parlando di lei. Non viene detta la parola “gravidanza”, ma stando a quello che dicono, si pensa che parlino proprio di quella. Vediamo meglio nel dettaglio nel video qui sotto:

la prima gravidanza ufficiale del gieffe #grandefratello pic.twitter.com/sfUEOwmNkU — 𝙎𝙖𝙧𝙖 🖤| 𝘽𝙖𝙧𝙗𝙞𝙚 𝙙𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚 (@seadatrash) October 2, 2024

Come notiamo, non si capiscono bene tutte le frasi. Si sente Luca che dice che non hanno detto loro nulla. Poi si sente Amanda che invece dice: “Ma è una cosa bella”. E a questa frase Maria Vittoria ha risposto: “Dipende, per me non lo è stata. Per lei magari sì”. Poi Luca lascia la stanza dicendo “ok non possiamo dire altro, lo so”. Maria Vittoria ha poi continuato parlando Amanda: “Dipende dalla persona, dal momento, da chi hai vicino. Per me non lo è stata una cosa bella…è stato tre anni fa”.