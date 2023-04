NEWS

Andrea Sanna | 26 Aprile 2023

Le parole di Signorini sul Grande Fratello

Il Grande Fratello tornerà a settembre con una nuova edizione e in questi giorni, proprio a seguito dell’ultima stagione appena conclusa, si è scatenato un lungo gossip sul futuro della trasmissione. A partire dalla durata (più breve) per passare a un ritorno alle origini.

A esprimersi adesso mediante una sfilza di domande su Instagram è Alfonso Signorini, conduttore del reality di Canale 5. Per prima cosa ha fatto sapere che, sebbene si sia appena concluso il programma, è molto impegnato professionalmente con diversi lavori. Per quanto riguarda il futuro del Grande Fratello gli è stato chiesto se è vero che i concorrenti saranno nip (ovvero non famosi) e non ci saranno i vip (o proposti in caso con il contagocce). Il presentatore ha rivelato di non aver ancora iniziato le riunioni: “Vi terrò comunque aggiornati”, ha assicurato.

Quindi questa ipotesi di un possibile ritorno del Grande Fratello (senza la presenza di vip o comunque in maniera ridotta) sembra restare ancora in piedi. Proprio a riguardo il giornalista ha scritto che “riferirà a chi di dovere”, quando un utente gli ha proposto appunto l’idea di dare spazio alle persone comuni. C’è da dire che in tempi non sospetti proprio Signorini aveva manifestato questa idea, in effetti.

Sempre tra le domande inerenti al Grande Fratello, qualcuno ha suggerito anche una durata pari a 3-4 mesi in modo da preservare la “salute mentale dei concorrenti”. Signorini ci ha tenuto ad aggiungere: ”E anche la mia”.

Ancora quindi è tutto in divenire e non è chiaro come sarà il nuovo Grande Fratello. Attendiamo ulteriori news, ma dato il cambio di rotta apportato nell’ultimo mese della precedente edizione, non è da escludere possano esserci importanti cambiamenti. L’unica cosa certa è che il reality show tornerà a settembre e sarà guidato nuovamente da Alfonso Signorini.