Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, anche Andreas Muller potrebbe far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello.

Andreas Muller sarà al Grande Fratello?

Mancano poche settimane alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello. Il grande reality show di Canale 5 farà ritorno in tv a metà marzo e avrà una durata di sei settimane, salvo cambiamenti dell’ultimo momento. Alla conduzione della trasmissione ci sarà Ilary Blasi, pronta a riprendere il suo ruolo dopo diversi anni di assenza.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in rete non mancano le indiscrezioni circa il possibile di cast di concorrenti che varcherà la porta rossa. Attualmente da parte di Mediaset non è giunta ancora alcuna conferma e solo nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito. Nelle ultime ore tuttavia una nuova voce di corridoio ha iniziato a fare il giro del web, catturando l’attenzione degli utenti.

Secondo quanto riferito dagli esperti di gossip Deinaira Marzano e Amedeo Venza, a far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello potrebbe esserci anche Andreas Muller. Il ballerino, ex vincitore di Amici, poco più di un anno fa ha preso parte anche a La Talpa, insieme alla moglie Veronica Peparini, e adesso sembrerebbe essere pronto a rimettersi in gioco con questa nuova esperienza.

Anche due ex gieffine potrebbero far parte del cast

In attesa di scoprire se davvero Andreas Muller farà parte del cast del Grande Fratello, in questi giorni è giunta voce che anche due ex gieffine potrebbero tornare all’interno della casa. Di chi parliamo? Nientemeno che di Guendalina Tavassi e di Adriana Volpe.

Naturalmente al momento da parte di Mediaset non c’è stata ancora alcuna conferma e di conseguenza vi invitiamo a prendere i gossip con le pinze, in attesa di un annuncio ufficiale.

