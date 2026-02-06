A distanza di poco più di un mese dalla partenza del Grande Fratello, spunta la prima foto della nuova casa. Il reality show partirà su Canale 5 a metà marzo.

La nuova casa del Grande Fratello

La scorsa settimana, con un comunicato ufficiale, Mediaset ha confermato la partenza della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality show, come si legge nella nota diramata, vedrà la conduzione di Ilary Blasi, avrà una durata di sei settimane e partirà ufficialmente su Canale 5 a metà marzo.

Stando a quanto è trapelato, l’intenzione è quella di rinnovare il format. Si mormora inoltre che a varcare la porta rossa saranno non solo Nip, persone comuni estranee al mondo dello spettacolo, ma anche alcuni famosissimi Vip. In attesa di scoprire chi farà parte del cast del programma, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

In rete è infatti spuntata la prima foto della nuova casa del Grande Fratello. A pubblicare lo scatto del loft che ospiterà i prossimi concorrenti del reality show è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha rivelato che sono ufficialmente iniziati alcuni lavori di modifica all’interno dell’appartamento.

I rumor sui possibili opinionisti

Mentre attendiamo la partenza ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello, in questi giorni si sta anche parlando dei possibili opinionisti che affiancheranno Ilary Blasi. Stando alle prime voci di corridoio emerse, la conduttrice vorrebbe avere a bordo due nomi provenienti da Uomini e Donne.

Parliamo naturalmente di Gianni Sperti e di Tina Cipollari. I due celebri opinionisti del dating show di Canale 5 potrebbero dunque arrivare in prima serata e di certo già in molti sperano di vederli al GF. Al momento tuttavia da parte della produzione non è giunta ancora alcuna conferma in merito e solo nelle prossime settimane ne sapremo di più.

