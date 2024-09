In queste ore i canali social del Grande Fratello hanno pubblicato dei video che forniscono alcuni indizi sui primi tre concorrenti ufficiali della nuova edizione e sui social gli utenti si sono scatenati.

I primi tre concorrenti del Grande Fratello

Mancano una manciata di giorni alla partenza della nuova attesissima edizione del Grande Fratello e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata. Lunedì 16 settembre si riapriranno le porte della casa più spiata d’Italia e faremo la conoscenza dei concorrenti che varcheranno la porta rossa, pronti a mettersi in gioco con questa nuova esperienza. Attualmente però la produzione non ha ancora confermato nessun nome, nonostante in rete da mesi ci siano indiscrezioni su indiscrezioni.

In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto scatenare gli utenti sui social. I canali del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno infatti caricato dei filmati che contengono degli indizi sui primi tre concorrenti ufficiali e ovviamente le clip hanno fatto in breve il giro del web. Pur non vedendosi chiaramente i volti di questi personaggi, in rete i fan si sono sbizzarriti. Tuttavia solo nelle prossime ore arriveranno le conferme ufficiali.

I primi indizi sui concorrenti del Grande Fratello pic.twitter.com/VhxozdVX6z — disagiotv (@disagio_tv) September 5, 2024

Nel mentre in questi giorni si è anche parlato di alcuni nomi che avrebbero rifiutato il Grande Fratello. Stando alle voci di corridoio, la produzione avrebbe messo gli occhi non solo su Francesco Oppini, che già qualche anno fa ha partecipato alla quinta edizione del format Vip, ma anche su Emanuele Filiberto. Tuttavia pare che entrambi abbiano deciso di non prendere parte al reality show.

In rete intanto cresce l’attesa dei fan di scoprire cosa accadrà quest’anno e come al solito ne vedremo di belle. Non resta che ricordare l’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione, prevista per lunedì 16 settembre.