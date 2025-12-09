Ieri sera, nel corso della semifinale del Grande Fratello, Benedetta si è ufficialmente dichiarata a Domenico. Sui social non è tardata ad arrivare la reazione di Valentina.

Colpo di scena al Grande Fratello

Sono ormai mesi che si parla del legame tra Domenico e Benedetta. Come è noto, i due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e fin da subito tra loro c’è stata una connessione speciale, che tuttavia ha scatenato la gelosia di Valentina, compagna del gieffino. Più volte dunque la giovane donna partenopea è entrata in casa per avere un confronto con i due, chiedendo al suo uomo di allontanarsi da Benedetta. La scorsa settimana, a seguito dell’ennesimo avvicinamento, Valentina ha deciso di lasciare definitivamente Domenico, che nel mentre ha sempre affermato di vedere la sua compagna d’avventura come un’amica.

Ieri sera però, nel corso della semifinale, è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha stupito il pubblico. Proprio Benedetta è stata infatti definitivamente eliminata e così, una volta in studio, Simona Ventura ha chiesto alla gieffina: “Dimmi la verità: con Domenico, ti batte il cuore quando lo vedi?”. A quel punto la norcina, spiazzando tutti, ha ammesso i suoi sentimenti e ha così affermato: “C’è sintonia. Dite che è amore e non ce ne siamo accorti? Se mi batte il cuore quando lo vedo? Assolutamente sì”. Ma non è finita qui.

LEGGI ANCHE: Barbara d’Urso si ritira da Ballando? Lei replica ai rumor

Poco dopo Benedetta si è collegata con la casa del Grande Fratello e ha avuto modo di salutare Domenico. Facendo una dichiarazione inaspettata, la gieffina ha aggiunto: “Ho scoperto che il nostro amore, che da parte mia c’è amore. Quando ti vedo mi batte forte il cuore e non riesco a stare senza di te. Va bene così? È una dichiarazione. Spero che ci riusciremo a vedere fuori da qui”.

Sui social intanto è arrivata la reazione di Valentina.

La reazione di Valentina

Dopo aver assistito alla dichiarazione di Benedetta, Valentina ha deciso di rompere il silenzio ed è così intervenuta con un post sui social. Questa la sua storia, che in breve ha fatto il giro del web:

Ma cosa accadrà a questo punto tra Domenico, Benedetta e Valentina quando il Grande Fratello volgerà al termine? Non resta che attendere per scoprirlo.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.