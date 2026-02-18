Stando alle prime informazioni trapelate, una storica ex gieffina potrebbe tornare nella casa del Grande Fratello in vista della nuova edizione.

I rumor sul cast del Grande Fratello

Manca all’incirca un mese alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello e in queste settimane Mediaset sta lavorando alle prossime puntate del reality show. Il programma, attesissimo dal pubblico, vedrà la conduzione di Ilary Blasi e andrà in onda per sei settimane. Stando a quanto è emerso, stavolta il cast sarà composto sia da persone Nip, persone totalmente estranee al mondo dello spettacolo, che da Vip e di certo ne vedremo di belle.

Nonostante al momento non siano giunte conferme sui protagonisti che varcheranno la porta rossa, in rete non mancano le voci di corridoio. Solo nelle ultime ore infatti è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che sta facendo discutere gli utenti sui social. Di cosa si tratta? Scopriamolo.

Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, sembrerebbe che una storica ex gieffina possa tornare nella casa del Grande Fratello in vista della nuova edizione. Di chi parliamo? Nientemeno che di Guendalina Tavassi.

Come i fan del reality show ben ricorderanno, l’influencer ha preso parte per la prima volta al programma ben 15 anni fa e da allora è diventata un volto noto della tv e del web. Secondo i rumor dunque la Tavassi potrebbe nuovamente mettersi alla prova con questa esperienza e di certo già in molti si chiedono cosa potrebbe accadere.

Il ritorno di un’ex Vippona

Guendalina Tavassi però potrebbe non essere l’unica ex gieffina a tornare nella casa del Grande Fratello. Stando a quanto ha fatto sapere Giuseppe Candela infatti nel cast potrebbe esserci anche Adriana Volpe. La conduttrice, come in molti sanno, ha preso parte alla quarta edizione del format Vip e adesso pare abbia deciso di vacare nuovamente la porta rossa.

Da Mediaset intanto non è giunta ancora alcuna conferma e solo nelle prossime settimane ne sapremo di più sul cast ufficiale.

