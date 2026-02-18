A marzo su Rai 1 partirà ufficialmente la nuova edizione di Canzonissima, con la conduzione di Milly Carlucci: ecco come sarà il regolamento.

Il regolamento di Canzonissima

Su Rai 1 sta per tornare uno storico programma del passato, che ha fatto la storia della televisione italiana. Parliamo di Canzonissima, uno dei format più amati dal grande pubblico. Alla conduzione della nuova edizione della trasmissione, che dovrebbe partire il prossimo 21 marzo, ci sarà Milly Carlucci e attualmente sono sei le puntate previste, che si scontreranno direttamente con il Serale di Amici 25.

Ma quale sarà il regolamento del programma? A svelarlo in queste ore è stato il portare Affari Italiani. Stando a quanto si legge, a far parte del cast dovrebbero esserci tra i 12 e i 13 cantanti, che si sfideranno tra loro esibendosi con canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Ciascun concorrente di Canzonissima sceglierà di volta in volta il brano da interpretare. Gli artisti tuttavia non potranno scegliere pezzi del proprio repertorio. Al termine di ogni puntata, ogni cantante voterà le performance dei suoi colleghi.

A questi voti si aggiungeranno quelli del pubblico, che voterà tramite i social proprio come accade con Tale Quale Show e Ballando con le Stelle. Al termine della quinta puntata verrà stilata una classifica e a gareggiare in finale saranno i brani più votati nelle settimane precedenti.

Le novità della nuova edizione

La nuova edizione di Canzonissima, come annunciato, andrà in onda dall’auditorium di Roma, storica location della Rai. Oltre a svelare il regolamento del programma, Affari Italiani ha fatto anche sapere che tutte le performance dei cantanti saranno accompagnate da una grande orchestra che suonerà live, in puro stile Sanremo.

Non resta dunque che attendere il 21 marzo per la partenza della nuova edizione dello show musicale, che di certo non deluderà le aspettative.

