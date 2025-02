Doppio televoto oggi al Grande Fratello con un’eliminazione, ma anche con l’elezione del secondo finalista. Ma andiamo prima a vedere com’è andato il televoto aperto lo scorso giovedì e quindi chi è il concorrente che ha lasciato il reality per volere del pubblico.

Chi è l’eliminato del Grande Fratello del 24 febbraio

I giochi sono fatti al Grande Fratello e adesso si sta piano piano formando il gruppo di concorrenti che farà parte della finale. Ma prima ancora di sapere i finalisti ci sono gli eliminati. E infatti nella puntata di oggi, 24 febbraio, del GF ci sono stati ben due televoti, quello per l’eliminato e quello per la prima finalista donna. Ma partiamo proprio dall’eliminato.

Nella puntata di giovedì è stato aperto un nuovo televoto che ha invitato gli spettatori a scegliere chi salvare. Quindi il meno votato è l’eliminato di stasera. In nominatio abbiamo Chiara, Giglio, Iago, Mattia e Shaila. Com’è andata?

LEGGI ANCHE: Zeudi nega di conoscere le Rosmello e il GF Vip 5 ma un vecchio like la sbugiarda

Dopo lo stop al televoto, sono arrivati i primi verdetti. Il primo a salvarsi è stato Mattia, poi è toccato a Shaila. Dopo una pausa, c’è stato il continuo del verdetto, infatti sono rimasti Chiara, Giglio e Iago. Di loro tre si è salvata Chiara. Quindi scopriamo chi ha lasciato al Casa tra Iago e Giglio. Il pubblico ha deciso che l’eliminato del 24 febbraio del Grande Fratello è Iago.

Queste le percentuali di preferenza: Chiara 23,03%, Giglio 20,2%, Mattia 19,82, Shaila 19,32% e Iago 17,63%. Sorprende molto vedere Shaila al penultimo posto delle preferenze, quando di solito è sempre prima nei televoti.

Come detto, i voti del pubblico non finiscono qui stasera. Infatti viene aperto anche un televoto flash per decidere la prima donna finalista di questa edizione del GF.