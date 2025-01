In queste ore Chiara Ferragni è stata paparazzata insieme al neo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera. Al dito dell’influencer però spunta un misterioso anello.

Il misterioso anello di Chiara Ferragni

Non è un mistero ormai che Chiara Ferragni ha voltato pagina e si è lasciata alle spalle il matrimonio con Fedez. Lo scorso anno infatti l’imprenditrice digitale e il rapper si sono ufficialmente separati e da quel momento hanno cercato di rialzarsi e di ricominciare da zero. Tra poche settimane nel mentre la coppia otterrà anche il divorzio, che farà calare una volta per tutte il sipario sui Ferragnez.

Nel frattempo da pochi mesi la Ferragni sembrerebbe aver ritrovato la serenità e l’amore, al fianco del neo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera. Nonostante i due non abbiano mai confermato ufficialmente la loro relazione, nelle ultime settimane sono stati spesso avvistati insieme e sembrerebbe che tutto stia procedendo a gonfie vele tra loro. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Il settimanale Oggi ha paparazzato Chiara Ferragni e il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera insieme in Svizzera. Ad attirare l’attenzione è però un misterioso anello a forma di serpente che appare sull’anulare sinistro dell’influencer, che ha dato il via ad alcune teorie. Secondo qualcuno infatti si tratterebbe di un regalo ufficiale, che proverebbe che le cose tra Chiara e Giovanni si stiano facendo più serie del previsto.

Attualmente però la Ferragni non ha ancora commentato i nuovi gossip sul suo conto e in molti si chiedono cosa accadrà. Di recente intanto si è anche parlato di una presunta gravidanza per l’imprenditrice digitale, che tuttavia è stata smentita dalla diretta interessata con una nota inviata a Dagospia. Ciò che è certo però è che Chiara si sta godendo questo nuovo capitolo della sua vita e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.