Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, sarebbero state scelte le due opinioniste che affiancheranno Ilary Blasi al Grande Fratello.

Chi saranno le opinioniste del Grande Fratello?

Arrivano nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello, attualmente in lavorazione. Come ha fatto sapere qualche giorno fa Mediaset, il reality show più longevo della televisione italiana tonerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo marzo e alla conduzione ci sarà Ilary Blasi. Il programma verrà trasmesso per sei settimane e al momento la produzione è ancora alla ricerca del cast perfetto.

A varcare la porta rossa, come è accaduto negli ultimi anni, saranno non solo concorrenti Nip, ma anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. Al momento sono diversi i nomi che circolano in rete. Da parte di Mediaset non è però giunta alcuna conferma in merito.

In queste ore intanto a svelare nuovi dettagli sulla nuova edizione del Grande Fratello è stato il portale Affari Italiani. Stando a quanto si legge, sarebbero state scelte le due opinioniste che affiancheranno Ilary Blasi in studio. Di chi parliamo? Nientemeno che di Cesara Buonamici e di Selvaggia Lucarelli.

La conduttrice del TG5, dopo un anno di pausa, pare sia pronta a rimettersi in gioco e di certo ne vedremo di belle. La giudice di Ballando con le Stelle invece dovrebbe ricoprire questo nuovo ruolo per la prima volta. Tuttavia, come specificato, in autunno farà ritorno all’interno del talent show di Milly Carlucci.

Le news sul GF

Le news sul Grande Fratello non sono però finite qui. Stando a quanto riferisce Affari Italiani, i vertici al momento starebbero valutando l’idea di far tornare il reality show alla storica collocazione del lunedì sera. In questa ottica, la prima puntata potrebbe andare in onda il prossimo 16 marzo.

Pare però che Endemol, casa di produzione della trasmissione, stia spingendo per una partenza tra fine marzo e inizio aprile. Il motivo? Definire con più calma il cast di concorrenti.

LEGGI ANCHE: Dal Tapiro d’oro a Carlo Conti all’aggressione subita dal Gabibbo: le anticipazioni di Striscia la Notizia

Pare anche che il GF, fin dalla prima settimana, avrà dei raddoppi, per un totale di 11 puntate.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.