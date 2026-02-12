Oggi 12 febbraio torna Striscia la Notizia: le anticipazioni della puntata, ricca di ospiti. Dal Tapiro d’oro a Carlo Conti ad Al Bano inviato speciale e l’aggressione subita dal Gabibbo. Tutti i dettagli a seguire.

Anticipazioni Striscia la Notizia 12 febbraio

Questa sera è prevista una nuova attesissima puntata di Striscia la Notizia, con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ma chi sono tutti gli ospiti e inviati che interverranno nel corso della puntata? Facciamo il punto della situazione.

Prima di andare avanti, però, vi ricordiamo che anche stasera non mancheranno le veline e i loro stacchetti, che coinvolgeranno anche ospiti. Tra le ballerine ricordiamo la presenza di: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Ad accompagnare i momenti della puntata di Striscia la Notizia con musica dal vivo, la band capitanata da Demo Morselli.

Ma passiamo ai momenti clou della serata…

Il Tapiro d’oro a Carlo Conti

In vista della puntata di questa sera su Canale 5, uno dei momenti più attesi è il quarto Tapiro d’oro consegnato a Carlo Conti.

Valerio Staffelli, dopo averne già consegnato uno a Laura Pausini, co-conduttrice del Festival quest’anno, ha intercettato anche il direttore artistico e conduttore della kermesse canora, a poche settimane dal via della manifestazione.

Non è chiaro al momento il motivo preciso del premio, ma viste le numerose polemiche che ci sono state, potrebbe trattarsi di questo forse.

Tutti gli ospiti della puntata di Striscia

Tra gli ospiti più attesi della serata c’è senza dubbio Al Bano Carrisi. Per lui il racconto di aneddoti legati ai Tapiri d’Oro ricevuti negli anni. Ma non solo. Il cantante di Cellino San Marco a Striscia la Notizia è stato reclutato anche nel ruolo di inviato speciale, prestando la sua voce al Gabibbo.

Il servizio in questione è dedicato alle battaglie contro l’uso improprio dei parcheggi per i disabili e chi fa il furbetto nei mezzi pubblici. La situazione però pare sia degenerata nel momento in cui la mascotte del programma subisce un’aggressione da un ragazzo, sorpreso a saltare il tornello della metropolitana.

Stando alle anticipazioni di Striscia la Notizia tra gli ospiti anche Sabrina Salerno, coinvolta in balletti e momenti musicali dedicati alle sue grandi hit.

E ancora stasera l’omaggio di Francesco Cicchella a Michael Jackson, ma anche una rivisitazione delle sigle di Striscia la Notizia e imitazioni irresistibili.

Gli inviati di Striscia la Notizia

Rosaria Rollo, inviata del programma, stasera accanto alle veline ha il compito di portare a casa una bella e simpatica esibizione.

Tra gli altri servizi che coinvolgono gli inviati di Striscia la Notizia, un filmato di Valerio Staffelli e un esperimento sul tema dei maltrattamenti alle donne. Luca Abete invece ha da portare avanti l’indagine sul giro di ricettazione di orologi di lusso rubati.

Rajae invece ha voluto far luce sul contrasto tra la Milano delle Olimpiadi blindata e monitorata e le periferie dove la criminalità desta preoccupazioni.

Inchiesta, sempre sulle Olimpiadi, da parte di Moreno Morello per quel che riguarda la progettazione dell’Arena Santa Giulia.

Poi ancora secondo le anticipazioni di Striscia la Notizia, i servizi di Jimmy Ghione sulla ludopatia e i servizi di pronto intervento domestico di Massimiliano Dona. Enrico Lucci invece ha fatto irruzione al premio “Antenna d’Oro per la Tivvù”.

A chiudere ancora i cartelli di Cristiano Militello, Barbascura X con alcune stranezze del mondo animale, Dario Ballantini nei panni di Sergio Mattarella.

Dove vedere Striscia la Notizia in TV e in streaming

Come e dove vedere in TV e in streaming Striscia la Notizia? Ogni puntata del TG satirico viene trasmessa su Canale 5, ma è disponibile in streaming su Mediaset Infinity o c’è la possibilità di recuperare i contenuti mediante il sito o canali ufficiali del programma.

