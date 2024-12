Durante una conversazione Mariavittoria Minghetti ha rivelato alla coinquilina Zeudi Di Palma qual è il suo cachet giornaliero nella Casa del Grande Fratello. Scopriamo insieme a quanto ammonta la cifra.

Grande Fratello, il cachet di Mariavittoria

Procedono le giornate all’interno della Casa del Grande Fratello, tra liti per lo spettacolo in vista della puntata di lunedì, prima di Capodanno e la popolarità ottenuta da Helena Prestes e Zeudi Di Palma anche all’estero. Ma non solo. A Mariavittoria infatti, tra una chiacchiera e un’altra è sfuggito qualcosa di interessante.

Il medico estetico in chiacchiera con Zeudi Di Palma ha rivelato infatti qual è il suo guadagno giornaliero nella Casa del Grande Fratello. A introdurre la conversazione è stata l’ex Miss Italia che, molto serenamente, ha dichiarato quanto segue:

“Pensa che qui dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla, piuttosto che gente che ha fatto tanto nell’ambito dello spettacolo. Sì, amo fidati”. La concorrente del Grande Fratello ha spiegato però di non poter fare nomi, ma di credere alle sue parole, perché ne è sicura: “Ti assicuro che è così“.

MariaVittoria Minghetti che non si tiene un cecio in bocca, evidentemente, ha prontamente risposto alla coinquilina, svelando che in realtà le cose starebbero diversamente da come dice lei. Ecco cosa ha detto la protagonista del Grande Fratello su questo argomento: “Non è come dici. A me pagano una miseria. Ma di chi parli? No te lo assicuro, posso assicurarti di no. Io piglio 80 Euro al giorno. Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, ma poi è la verità“.

Questo video di Maria Vittoria che si lamenta di prendere poco “ 80 euro “ al giorno è uno schiaffo a chi si spacca il culo , operai che lavorano tutto il giorno e non prendono nemmeno 50 euro ! Sei solo una fortunata ! #grandefratello pic.twitter.com/Ty14CBuRGW — precipitevolissimevolmente (@saures788) December 28, 2024

Zeudi Di Palma ha ricordato, com’è giusto che sia, alla sua compagna che il compenso giornaliero va tassato: “E poi pensa che devi pure pagarci le tasse su questi soldi”, ha concluso la conversazione.

Intanto nella Casa del Grande Fratello Mariavittoria Minghetti, così come Tommaso Franchi e Jessica Morlacchi pare siano in crisi e siano intenzionati ad abbandonare il gioco. Cosa succederà?

Ricordiamo infine che lunedì è attesa una nuova puntata del Grande Fratello, dove non mancheranno tanti colpi di scena.