21 Agosto 2023

Grande Fratello

Alvaro Vitali al Grande Fratello?

Proseguono le indiscrezioni per quanto riguarda il cast della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality partirà lunedì 11 settembre 2023 in prima serata su Canale 5 e tra non molto tempo scopriremo i concorrenti ufficiali. Per il momento, però, dobbiamo accontentarci solamente dei rumor che circolano in rete.

Solo ieri, infatti, abbiamo scoperto che tra i possibili candidati ci sarebbe l’attrice romana Claudia Koll, ma anche Lorella Landi e l’ex allieva di Amici Gaia Gozzi. Ovviamente tutto questo va preso con le pinze e dovremo attendere qualche settimana prima di sapere la verità.

Tuttavia, poche ore fa, Deianira Marzano sul suo profilo Instagram ha lanciato una nuovissima indiscrezione. Pare che tra coloro che stanno per essere resi ufficiali ci sia anche Alvaro Vitali. Classe 1950, si tratta del noto attore che è noto principalmente per aver dato vita al personaggio di Pierino e a tutta una saga cinematografica con lui come protagonista. Molto spesso, inoltre, ha recitato anche in lungometraggi appartenenti al filone della commedia sexy all’italiana.

Alvaro Vitali verso il Grande Fratello

Al momento Alvaro Vitali non ha ancora commentato il rumor sulla sua presunta partecipazione al Grande Fratello. Questa edizione sarà un po’ diversa dalle precedenti, non solo perché vedremo anche come concorrenti persone comuni, ma anche in quanto dovranno essere seguite delle rigide linee guida.

Vedremo che cosa accadrà nei prossimi mesi. Nel frattempo, come sempre, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.