Da settimane si parla ormai delle presunte irregolarità sul televoto del Grande Fratello. In queste ore così a intervenire sono stati gli amici di Striscia La Notizia, che con l’aiuto di un esperto hanno fatto chiarezza.

Il retroscena sul televoto del Grande Fratello

Nonostante manchino due settimane alla finale del Grande Fratello, da giorni in rete è scoppiata una lunga polemica, che riguarda il televoto. Come è ormai ben noto, ci sono gruppi di fan che, unendosi e votando in massa, hanno il potere di alterare i risultati delle votazioni, falsandole. A intervenire è stato così il Codacons, che con una lettera si è rivolto personalmente a Pier Silvio Berlusconi, chiedendo provvedimenti. A dire la sua è stato anche lo stesso Alfonso Signorini, che si è schierato contro questi fandom. Adesso come se non bastasse a fare chiarezza sulla situazione ci hanno pensato anche gli amici di Striscia La Notizia.

Valerio Staffelli si è infatti messo in contatto con il dottor Marco Dianda, esperto web e di dinamiche televisive, che ha svelato cosa si nasconde dietro le irregolarità del televoto. Andiamo dunque a scoprirlo e capiamo come agiscono questi gruppi di fan.

Come è noto da regolamento del Grande Fratello, ogni utente può esprimere un massimo di tre voti a testa. Tuttavia ci sono fandom, formati da migliaia di persone, che sostengono un solo concorrente e che incitano i partecipanti al gruppo a votare a ripetizione mediante l’utilizzo di email false. Una singola persona dunque, che per l’appunto potrebbe esprimere la propria preferenza soltanto per tre volte, potrebbe arrivare a creare 100 account fake e a votare di conseguenza 300 volte. Considerando il fatto che alcuni fandom arrivano anche a raggiungere quota 2mila persone, si arriverebbe a 600mila voti falsati.

Ma come agiscono gli utenti che invece si trovano all’estero? L’esperto risponde anche a questo. I fan che non si trovano in Italia, e che da regolamento dunque non potrebbero votare, cambiano semplicemente la loro VPN e a quel punto, ingannando il sistema, esprimono le proprie preferenze. Si tratta di un fenomeno ormai fuori controllo e che di certo anche nelle settimane a venire continuerà a far discutere.