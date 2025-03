Nelle ultime ore ne La Casa de los Famosos, nuovo reality a cui sta partecipando, Luca Onestini è finito faccia a faccia con un concorrente, in un tesissimo scontro.

Luca Onestini protagonista di un forte scontro a La Casa de los Famosos

Luca Onestini, ex protagonista di Grande Fratello Vip e di altri programmi in Spagna, sta partecipando a La Casa de los Famosos, edizione All Star. Trattasi di un reality americano in lingua spagnola, una sorta di GF Vip.

La sua permanenza nella casa è stata segnata recentemente da un forte scontro con un altro concorrente, Rey Grupero. Dopo una certa tensione emersa nel corso delle giornate per divergenza di opinioni, la discussione tra i due si è accesa durante una puntata.

Uno dei momenti più critici del reality per i concorrenti è la cosiddetta “cerimonia dei posizionamenti”. In questa fase, le celebrità non nominate si schierano davanti a un concorrente candidato all’eliminazione, dichiarando chi vogliono fuori dal gioco.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, cosa si nasconde dietro le irregolarità del televoto

Tra i due sono volate parole pesanti e importanti mancanze di rispetto, tanto che il conduttore Javier Poza ha sentito il bisogno di intervenire per calmare gli animi. Ci ha tenuto e ricordare a tutti i concorrenti di avere sempre rispetto l’uno dell’altro e non degenerare.

Il diverbio tra Luca Onestini e Rey Grupero si è poi esteso, quando Rey, ad un certo punto, ha chiamato Luca per scambiare due parole. La conversazione è iniziata in modo relativamente pacato, con Luca e Rey che si sono trovati a commentare le rispettive provocazioni.

Il tutto poi è degenerato in breve tempo, sono volati nuovamente insulti e mancanze di rispetto. La tensione è aumentata progressivamente, alimentata dalle personalità forti e dai caratteri contrastanti dei due concorrenti.

La situazione è sfociata poi in un momento di grande intensità. Lo youtuber messicano, sempre più furioso, ha minacciato Luca, dicendogli: “Non rivolgermi più la parola se non vuoi che ti sputi in faccia. Sei un provocatore di m…”

Rey Grupero, in un gesto che ha lasciato tutti senza parole, ha effettivamente mimato l’atto di sputare in faccia a Luca. Quest’ultimo subito, d’istinto, ha girato la faccia.

Tale gesto ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria aggressione fisica, sebbene fortunatamente la situazione sia stata contenuta prima che degenerasse. Gli altri coinquilini, che fino a quel momento erano stati solo spettatori, sono intervenuti, allontanandoli.

L’episodio ha scatenato una bufera sui social, in particolare su X (ex Twitter), dove migliaia di utenti hanno chiesto la squalifica immediata di Rey Grupero, definendo il suo gesto un atto di violenza inaccettabile.

Questo episodio segna senza dubbio un momento cruciale del reality, lasciando gli appassionati in attesa di vedere come evolverà la dinamica tra i due concorrenti.