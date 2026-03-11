Da giorni si parla di presunta crisi tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Adesso però l’ex volto del Grande Fratello interviene e fa chiarezza.

Cosa sta accadendo tra i due ex concorrenti del Grande Fratello

Lo scorso anno, nella casa del Grande Fratello, è nato l’amore tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. I due protagonisti del reality show si sono avvicinati poco a poco, fino a quando non è nato un sentimento profondo. Anche dopo la fine della trasmissione in onda su Canale 5, i due hanno continuato a frequentarsi, mostrandosi sui social complici e innamorati.

Da qualche settimana a questa parte però numerosi fan hanno notato una serie di indizi, che hanno spinto i più a credere che tra Tommaso e Mariavittoria fosse scoppiata una crisi. In rete non sono mancate illazioni, in alcuni casi anche pesanti, su quello che sarebbe accaduto tra Franchi e la Minghetti. Poche ore fa così, a seguito delle insistenti voci di corridoio, l’ex gieffina ha deciso di intervenire per la prima volta e di rompere il silenzio.

Raggiunta da Amedeo Venza, Mariavittoria ha spiegato cosa sta accadendo in realtà con Tommaso. A rivelare le dichiarazioni dell’ex concorrente del Grande Fratello è stato proprio l’esperto di gossip, che ha confermato la crisi tra i due. Stando a quanto si legge, a causa della distanza e di alcune incomprensioni legate alla lontananza, Franchi e la Minghetti non starebbero vivendo un periodo semplice.

Pare però che Tommaso e Mariavittoria stiano continuando a sentirsi, ma che al momento non si siano ancora rivisti. Venza ha concluso affermando che in caso di risvolti, positivi o negativi, entrambi romperanno il silenzio social e informeranno i fan sull’accaduto.

