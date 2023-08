NEWS

Nicolò Figini | 3 Agosto 2023

Temptation Island

Andiamo a scoprire come ere era Ale di Temptation Island 2023 prima della partecipazione al reality. Ecco il video

Ale prima di Temptation Island 2023

Alessia Ligotti, conosciuta come Ale dai telespettatori di Temptation Island 2023, ha preso parte al viaggio nei sentimenti insieme al fidanzato Federico. Il suo scopo era quello di capire se la relazione con il fidanzato potesse andare avanti oppure no:

“Ho scritto io a questo programma perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze. Ho 31 anni, vorrei un matrimonio, una famiglia, ma Federico non mi dà nessuna stabilità”.

Alla fine hanno deciso di uscire separati da questa avventura dopo il loro falò di confronto. In tale occasione la ragazza ha visto i video che riguardavano Federico insieme alla tentatrice Carmen e nei quali si sentiva il concorrente affermare di sentirsi attratto da lei. Alessia, quindi, ha espresso tutta la sua furia e la sua delusione. Per concludere ha anche affermato di essersi sentita presa in giro e di aver sprecato anni della sua vita.

Negli ultimi giorni abbiamo visto il suo cambiamento rispetto a come l’abbiamo conosciuta a Temptation Island 2023. Oggi, però, dal video qui sotto possiamo avere un’idea di com’era prima di diventare nota all’Italia intera. La possiamo notare nella primissima foto con gli occhiali e i capelli biondo platino. Mano a mano il coloro dei capelli diventa sempre più scuro.

Secondo voi qual è il suo look migliore? Fateci sapere la vostra opinione con un commento. Nel frattempo noi continueremo ad aggiornarvi con tutte le informazioni su di lei e gli altri concorrenti del reality. Seguiteci, intanto, per non perdervi tante altre news.